Le nouveau Yamaha EMF vient s'ajouter à l'EC-05 qui a été lancé en 2019. Inspiré d'un modèle conçu à Taiwan par le constructeur local Gogoro, le Yamaha EMF n'a quasiment plus de limites grâce à la solution de batteries interchangeables déjà très en vogue sur l'île asiatique.

Ce n'est pas nouveau, l'autonomie très limitée des batteries de scooters électriques empêche nombre de navetteurs européens d'être complètement conquis par ce moyen de transport. Pourtant, une solution existe déjà, à Taiwan, développée par le producteur local Gogoro. Ses batteries compactes et interchangeables concentrées dans des stations murales réparties un peu partout dans les grandes villes solutionnent tous les problèmes liés à un manque d'autonomie. Vous arrivez devant un de ces murs, vous y déposez votre batterie vide pour en reprendre une neuve, chargée, et repartir dans les 3 minutes depuis l'arrêt du scooter, sans se presser. Près de 97% de tous les scooters électriques à deux roues à Taïwan utilisent déjà l'échange de batterie Gogoro et en décembre 2021, 28% des véhicules à deux roues vendus à Taipei étaient alimentés par l'échange de batterie Gogoro.

On décroche une nouvelle batterie et on la dépose dans le réceptacle prévu sur le scooter, en quelques dizaines de secondes. © GF

Reconnaissance des géants

Le géant Yamaha, face à l'évidence, a décidé de développer son propre modèle, l'EMF, en collaboration avec Gogoro. Pour Yamaha, des perpectives de ventes de scooter en hausse. Pour Gogoro, une forme de reconnaissance : "Gogoro est ravi de soutenir le portefeuille croissant de véhicules propulsés par Gogoro de Yamaha", a déclaré Horace Luke, fondateur et PDG de Gogoro Inc. En juillet 2021, Yamaha Motor Group a revu son Plan environnemental 2050, initialement formulé en 2018, pour fixer un nouvel objectif de neutralité carbone dans l'ensemble de ses activités commerciales - y compris dans le cycle de vie de ses produits - d'ici 2050. L'un des objectifs était de réduire les émissions de CO2 de ses véhicules vendus de 90 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2010. Le nouveau Yamaha EMF va aider à atteindre cet objectif.

Une batterie Gogoro est compacte et assez légère. Tout le monde peut la manipuler sans efforts. © GF

En Europe?

Utilisant le kit de développement de Gogoro (GDK), le Yamaha EMF sera produit et commercialisé par Yamaha Motor Taiwan Co., Ltd. Avec plus de 450 000 scootéristes et plus de 10.000 stations d'échange de batteries réparties sur plus de 2200 sites pratiques sur tout le pays, le réseau Gogoro accueille 330.000 échanges quotidiens de batteries, pour un total de plus de 250 millions d'échanges de batteries à ce jour. Certains utilisateurs mais également des constructeurs européens rêvent de voir appliquer ce principe dans les rues de nos capitales. Gogoro est conscient du potentiel, mais se concentre, pour l'instant, sur le marché asiatique.

