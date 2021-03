Ne serait-il pas intéressant de ne plus jamais manquer un but marqué par votre équipe de football préférée - même lorsque vous conduisez ? Les nombreux fans de football devraient apprécier l'application We Score.

La nouvelle application embarquée "We Score" fait partie des dernières offres de ka gamme des produits numériques de Volkswagen, notamment à bord de la nouvelle Golf (il va sans dire que ce service s'ajoutera aux propositions des autres marques et modèles de Volkswagen). Il s'agit d'une application spécialement dédiées aux amateurs de football. Les clients profitent des actualités, des tableaux et des derniers scores du monde du football, même lorsqu'ils sont au volant. Les utilisateurs peuvent définir trois clubs et une équipe nationale comme favoris.

Les clients manquent jamais un but pendant qu'ils sont sur la route, grâce aux notifications push affichées de manière à ne pas distraire le conducteur. "We Score" couvre les deux premières divisions et la principale compétition de coupe du pays concerné. En Allemagne, la 3e Liga est également disponible. La Ligue Europa et la Ligue des champions sont soutenues, en plus bien sûr des championnats européens qui ont été reportés à cet été. "We Score" est facilement accessible via le système d'info-divertissement du Golf et prise en charge par les systèmes d'info-divertissement "Discover Pro" et "Discover Media". En somme, un détail à ne pas néglider, sachant que cet été, une pluie de matches est prévue dans le cadre de l'Euro 2021 (reporté l'an dernier). Un plus pour la sécurité et le risque d'amendes, aussi, puisque grce à ce genre d'appli, plus besoin de rouler vite pour rentrer à la maison

