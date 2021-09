Ce n'est pas pour tout de suite, mais Volkswagen confirme le lancement, en 2025, d'un modèle électrique d'entrée de gamme ID. Ce SUV urbain électrique polyvalent coûtera entre 20.000 et 25.000 euros selon la version.

Avec ses proportions simples, ses lignes épurées et ses 4 portes, cette ID Life sera un véhicule urbain assez rationnel. La longueur frôle les 4,10 mètres et l'engin repose sur la plateforme MEB, partagée avec les autres VW ID (3, 4...) La marque précise que, autant que possible, des matériaux durables constitueront sa structure et son habitacle polyvalent. Un exemple parmi tant d'autres : le vernis de la carrosserie contient des copeaux de bois servant de colorant naturel et un durcisseur biologique. Cela renvoie à la vision d'une carrosserie composée d'un matériau recyclé permettant de se passer complètement de peinture sur les futurs véhicules.Tout à l'avant de l'ID. Life, une surface translucide et rétroéclairée est une interprétation moderne du "visage" de Volkswagen.

Dans l'habitacle, ce prototype dispose de caméras à la place des rétroviseurs, d'un système de connexion pour les smartphones, de touches tactiles sur le volant et d'autres commandes numériques intuitives. Des sièges modulables et un écran de projection rétractable permettent de le transformer en salon de jeux et de cinéma. Pour marquer le coup, VW la présente avec un moteur électrique de 234 ch qui entraîne les roues avant. Sa batterie haute tension, d'une capacité énergétique de 57 kWh, lui permet d'atteindre une autonomie d'environ 400 kilomètres selon le cycle d'essai WLTP. Des versions moins puissantes permettront de rapprocher le prix du seuil psychologique des 20.000 euros.

Pour réduire le volume de matières mises en oeuvre, dans l'avenir les voitures devront se contenter de l'essentiel. © GF

Soft road

Grâce à ses dimensions compactes, sa bonne vision périphérique, une garde au sol de 190 millimètres et des angles d'attaque de 26° à l'avant et 37° à l'arrière, l'ID Life devrait se débrouiller en dehors des routes goudronnées, par nécessité ou pour accomplir certains loisirs, en tout cas dans un esprit plus soft road que off road pur et dur. Pour l'aspect pratique, un mécanisme de pliage des dossiers des sièges avant et arrière permet de faire varier le coffre de 108 à 1285 litres. Un volume d'environ 8 litres est disponible sous un clapet frontal séparé afin d'accueillir un câble de recharge. En plus de la prise de recharge pour la batterie haute tension, un raccordement électrique de 230 V (16 A) est également prévu pour alimenter des appareils électriques externes.

