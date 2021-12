Après les ID.3 et ID.4, Volkswagen officialise et commercialise la version coupé 4 portes de cette dernière. Une formule connue pour rendre le look d'un crossover un peu plus sportif et sexy.

La nouvelle VW ID. 5 et sa déclinaison bi-moteur ID. 5 GTX sont aussi les nouveaux modèles haut de gamme de la famille ID. Bien inspirés, les designers sont parvenus à lui donner un profil élégant et dynamique. Grâce à la plateforme MEB sur laquelle repose l'ID. 5, ils n'ont pas dû sacrifier trop d'espace en garde au toit des occupants arrière. Il faut dire que l'engin s'étire sur 4,59 m, ce qui laisse largement de quoi caser des adultes aux places arrière, malgré la chute de toit plus prononcée. En dépit de son profil de coupé, l'ID. 5 ne propose que 12 mm de moins de garde au toit à l'arrière que la Volkswagen ID.4. L'empattement long de 2766 mm dégage un espace intérieur similaire à celui d'un SUV des classes supérieures. Et le volume du coffre peut atteindre jusqu'à 549 litres.

L'ID. 5 se décline en version GTX, à deux moteurs et 4 roues motrices. © GF

Pour le moteur, VW ne livre pas encore tous les détails, mais pourrait entamer son offre avec le simple moteur de 204 ch sur l'essieu arrière, ou alors, dans le cas de la GTX, de deux moteurs pour une puissance combinée d'environ 300 ch. La verison d'entrée de gamme de 170 ch pourrait ne pas lui être réservées. Quant à la batterie, deux sont disponibles : la 52 et la 77 kWh, Volkswagen pourrait ne retenir que la plus petite des deux pour assurer plus de dynamisme à la voiture.

Grâce au câble Mode 3 de série, le SUV coupé électrique peut être rechargé en courant alternatif (CA) allant jusqu'à 11 kW. À une borne de recharge rapide, la puissance de recharge peut atteindre 135 kW de série. La marque précise aussi que l'ID. 5 sera compatible avec la charge bidirectionnelle, mais sans rien révéler de plus à ce sujet.

