Le Caddy PanAmericana enrobe le dernier combi compact de Volkswagen d'une ambiance plus aventurière.

"PanAmericana", ce nouveau nom (qui remplace l'ancien Caddy Alltrack) réfère bien sûr à la route qui va de l'Alaska à la Terre de Feu et fait rêver les globe-trotters du monde entier, fanatiques d'aventure et de liberté. Ce véhicule s'adresse aux familles en quête d'un véhicule pratique et spacieux, mais aussi, dans ce cas, aux pratiquants de sport d'extérieur susceptibles d'emprunter des chemins non asphaltés (camping, départ de randonnée). La tenue de sport n'est pas excessive, ce Caddy PanAmericana se contente de pare-chocs grainés non peints, de protections du soubassement à l'avant et à l'arrière, et de tours d'ailes en plastique. L'idée est de pouvoir emprunter des chemins accidentés sans (trop) craindre les projections de cailloux. Ce modèle est exclusivement prévu pour les Caddy Life et Caddy Cargo court (pas les maxi, donc). D'allure baroudeuse, il s'équipe par contre de tous les nouveaux systèmes d'assistance disponibles sur la gamme Caddy ainsi que d'une connectivité dernier cri. Les feux à LED de série à l'avant et à l'arrière, ainsi que les jantes en alliage de 17 pouces vernies accentuent le charme "brut sophistiqué" du PanAmericana.

VW n'a pas forcé le trait "aventure", le style reste assez discret. © GF

4x4

À l'intérieur les points distinctifs forts sont ses nouveaux revêtements de siège "Pinestripe", le petit pack cuir de série pour le volant multifonction et le pommeau du levier de vitesse, ainsi que les pédales et le repose-pieds en aspect aluminium. Sous le capot, les moteur essence TSI 115 ch ou turbo diesel TDI de 100 ou 122 ch. L'aspect baroudeur n'est pas qu'esthétique : grâce à la disponiblité de la traction intégrale 4Motion (Diesel), le Caddy PanAmericana fait mieux que se débrouiller en usage tout terrain (assez léger, pas de 4x4 pur jus). En outre, le Véwé propose une capacité de remorquage allant jusqu'à 1,5 tonne et peut, dans sa version Cargo, transporter une charge allant jusqu'à 679 kilos (525 kilos en version Life). Des qualités qui en font également un choix judicieux dans le cadre de certaines utilisations professionnelles, pour qui aime sortir du cadre stricte des utilitaires blancs sans saveur.

Enfin, cet original Caddy PanAmericana est disponible en coloris Candy White ou Deep Black Pearl Effect, ou également dans les finitions de peinture métallisée telles que Reflex Silver, Starlight Blue ou Copper Bronze.

"PanAmericana", ce nouveau nom (qui remplace l'ancien Caddy Alltrack) réfère bien sûr à la route qui va de l'Alaska à la Terre de Feu et fait rêver les globe-trotters du monde entier, fanatiques d'aventure et de liberté. Ce véhicule s'adresse aux familles en quête d'un véhicule pratique et spacieux, mais aussi, dans ce cas, aux pratiquants de sport d'extérieur susceptibles d'emprunter des chemins non asphaltés (camping, départ de randonnée). La tenue de sport n'est pas excessive, ce Caddy PanAmericana se contente de pare-chocs grainés non peints, de protections du soubassement à l'avant et à l'arrière, et de tours d'ailes en plastique. L'idée est de pouvoir emprunter des chemins accidentés sans (trop) craindre les projections de cailloux. Ce modèle est exclusivement prévu pour les Caddy Life et Caddy Cargo court (pas les maxi, donc). D'allure baroudeuse, il s'équipe par contre de tous les nouveaux systèmes d'assistance disponibles sur la gamme Caddy ainsi que d'une connectivité dernier cri. Les feux à LED de série à l'avant et à l'arrière, ainsi que les jantes en alliage de 17 pouces vernies accentuent le charme "brut sophistiqué" du PanAmericana. À l'intérieur les points distinctifs forts sont ses nouveaux revêtements de siège "Pinestripe", le petit pack cuir de série pour le volant multifonction et le pommeau du levier de vitesse, ainsi que les pédales et le repose-pieds en aspect aluminium. Sous le capot, les moteur essence TSI 115 ch ou turbo diesel TDI de 100 ou 122 ch. L'aspect baroudeur n'est pas qu'esthétique : grâce à la disponiblité de la traction intégrale 4Motion (Diesel), le Caddy PanAmericana fait mieux que se débrouiller en usage tout terrain (assez léger, pas de 4x4 pur jus). En outre, le Véwé propose une capacité de remorquage allant jusqu'à 1,5 tonne et peut, dans sa version Cargo, transporter une charge allant jusqu'à 679 kilos (525 kilos en version Life). Des qualités qui en font également un choix judicieux dans le cadre de certaines utilisations professionnelles, pour qui aime sortir du cadre stricte des utilitaires blancs sans saveur.Enfin, cet original Caddy PanAmericana est disponible en coloris Candy White ou Deep Black Pearl Effect, ou également dans les finitions de peinture métallisée telles que Reflex Silver, Starlight Blue ou Copper Bronze.