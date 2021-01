D'ici à 2025, Volvo veut que 50% de ses véhicules vendus soient entièrement électriques et que les autres 50% soient hybrides.

La marque ne vendra plus de modèles à seul moteur thermique... Il y aura donc systématiquement du courant dans l'essence ou dans le diesel (carburant qui disparaît d'ailleurs progressivement de la gamme). En matière de véhicules 100% électriques, le premier modèle est la XC40 P8 Recharge (62.900 euros), qui est produite en Belgique, dans l'usine de Gand, une bonne nouvelle pour les 6.500 travailleurs du site.

Un modèle actuellement sans concurrence directe, puisque sa plus proche rivale est la BMW iX3, plus grande, mais nettement moins puissante (286 ch) et 7.000 euros plus chère. Avec ses 408 ch, ce XC40 de 2,2 tonnes passerait de 0 à 100 km/h en 4,9 s. Et sa pile de 78 kWh lui offrirait une autonomie de plus de 400 km selon le cycle WLTP. Le coffre perd du volume par rapport aux autres XC40, mais c'est compensé par un rangement supplémentaire creusé sous le capot avant. Les premières livraisons sont attendues dans les mois qui viennent.

© PG

