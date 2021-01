Pour répondre à la demande croissante de modèles électrifiés, Volvo va tripler la capacité de production de voitures électriques dans son usine belge de Gand. Une bonne nouvelle pour l'emploi.

L'annonce de cette augmentation de capacité correspond l'annonce des résultats des ventes de Volvo pour 2020. Les statistiques démontrent une forte croissance de la demande pour les modèles "Recharge", c'est-à-dire les modèles électrifiés de la gamme Volvo. Par conséquent, d'ici 2022, l'usine de Gand produira plus de trois fois plus de voitures électriques qu'aujourd'hui, soit environ 60 % de la capacité de production totale de l'usine. La XC40 Recharge, première voiture entièrement électrique de Volvo, et une version hybride rechargeable de la XC40 sont déjà en cours de construction à Gand. Le site se prépare à lancer dans le courant de cette années la production d'un deuxième modèle Volvo entièrement électrique basé sur l'architecture modulaire.

"Notre avenir est électrique et nos clients voient clairement le potentiel de nos véhicules Recharge", a déclaré Javier Varela, responsable des opérations industrielles mondiales et de la qualité. "Nous allons continuer à électrifier notre gamme et à augmenter notre capacité de production électrique, et Gand est un véritable site pionnier pour notre réseau de production mondial.

Nouveau modèles à venir

Volvo est déterminé à devenir un producteur de premier plan de voitures électriques et, dans les années à venir, la société commercialisera sur le marché plusieurs autres nouvelles voitures entièrement électriques. La marque ambitionne que la moitié des voitures Volvo vendues soient entièrement électriques d'ici 2025, l'autre moitié étant des hybrides. Gand est la première usine Volvo à construire des voitures entièrement électriques, or la société prévoit également d'accroître la capacité de production de voitures électriques sur ses autres sites dans le monde.

