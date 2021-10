La version coupé de l'actuel XC40, le C40, est sans doute appelé à connaître un joli succès. SUV coupé au look dynémique et 100% électrique, il est dans l'air du temps. Et il sortira du site gantois de Volvo Cars.

Le C40 Recharge devient la deuxième voiture entièrement électrique et la dernière d'une série de nouveaux modèles purement électriques qui seront lancés dans les années à venir par la marque aux racines suédoises. D'ici 2030, Volvo souhaite vendre uniquement des voitures entièrement électriques. L'usine de Gand, l'une des plus grandes de l'entreprise, est pionnière de cette campagne d'électrification. Le site assemble déjà la XC40 Recharge, version entièrement électrique du SUV compact qui fut d'ailleurs le premier modèle entièrement électrique de la marque.

Le C40 affiche une ligne plus sexy que celle du XC40. © GF

Ce démarrage confirme que l'usine belge réalisera une part importante des ambitions de Volvo au niveau mondial. La société va déployer plusieurs autres modèles électriques dans les années à venir et souhaite que les véhicules tout électriques représentent 50 % de son volume de ventes mondial d'ici 2025, puis la totalité d'ici 2030.

Le C40 Recharge est disponible à la vente dès cette semaine en ligne via volvocars.com sur quelques marchés sélectionnés dans le monde. Il reprend grosso modo tous les avantages de la XC40, mais avec un design plus bas et plus racé (et donc un coffre un peu moins pratique). Il introduit aussi le nouveau visage des modèles électriques Volvo qui inclut des phares dotés de "pixels".Il s'agit également du premier véhicule Volvo à n'intégrer aucun élément en cuir, par souci environnemental. Le C40 Recharge propose l'un des systèmes d'infodivertissement les plus aboutis du marché, développé conjointement avec Google et reposant sur le système d'exploitation Android. L'engin se meut grâce à deux moteurs électriques - l'un sur l'essieu avant, l'autre sur l'essieu arrière - alimentés par une batterie de 78 kWh, qui peut être rechargée de 10 à 80 % en une quarantaine de minutes. Il offre une autonomie d'environ 420 km.

