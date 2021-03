La marque du groupe Geely poursuit le déploiement de son nouveau système d'info-divertissement Android Automotive aux modèles XC60, S90 et V90, dans le cadre d'une mise à jour de ces modèles.

Le système Android Automotive, développé avec Google, repense profondément la nature de l'infodivertissement d'une automobile et se veut une interface aussi conviviale que les outils Google que nous connaissons sur nos smartphones et ordinateurs de bureau. Volvo Cars est la première entreprise à s'associer à l'ogre technologique américaon pour intégrer un système d'info-divertissement autonome alimenté par Android et donc ouvert aux applications et services Google intégrés. Le SUV 100% électique XC40 Recharge est la première voiture de la gamme Volvo à s'en équiper, mais les XC60, S90 et V90 suivent dès à présent. Pour répondre aux attentes des clients, Volvo leur propose un pack "Digital Services" comprenant l'accès aux applications et services Google, l'application Volvo On Call et le chargeur de téléphone sans fil, ainsi que toutes les données nécessaires au fonctionnement des services (connexion).

Sans besoin d'appairer

En pratique, lorsqu'il est au volant de sa Volvo, le conducteur pose des questions à l'assistant vocal Google, profite des nombreuses fonctions de la navigation Google Maps (et de son affichage Satellite, par exemple) ou encore de sa playlist Google Play et ce sans devoir appairer son smartphone avec sa voiture, comme c'est le cas actuellement avec les automobiles équipées d'Android Auto (à ne pas confondre). Pour plus de sécurité, l'utilisateur lance les fonctions vocalement (sélection de musique, dictée de messages, adresse de destination). Cela dit, il n'est pas question que d'infodivertissement, la température peut aussi se régler par un simple ordre vocal.

Contrairement à Android Auto, plus besoin d'appairer son téléphone pour profiter de l'univers Google, il est autonome à bord du véhicule. © GF

Des applications musicales et médiatiques optimisées et adaptées aux voitures seront disponibles directement via Google Play. Outre Android Automotive, les XC60, S90 et V90 sont également équipées des derniers systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Bref, les fanatiques de l'environnement Google seront ravis de profiter des possibilités d'un tel système (professionnellement ou pour le privé), les autres s'inquiètent de la dépendance de plus en plus grande des constructeurs automobiles vis à vis des Gafa...

Le système Android Automotive, développé avec Google, repense profondément la nature de l'infodivertissement d'une automobile et se veut une interface aussi conviviale que les outils Google que nous connaissons sur nos smartphones et ordinateurs de bureau. Volvo Cars est la première entreprise à s'associer à l'ogre technologique américaon pour intégrer un système d'info-divertissement autonome alimenté par Android et donc ouvert aux applications et services Google intégrés. Le SUV 100% électique XC40 Recharge est la première voiture de la gamme Volvo à s'en équiper, mais les XC60, S90 et V90 suivent dès à présent. Pour répondre aux attentes des clients, Volvo leur propose un pack "Digital Services" comprenant l'accès aux applications et services Google, l'application Volvo On Call et le chargeur de téléphone sans fil, ainsi que toutes les données nécessaires au fonctionnement des services (connexion). En pratique, lorsqu'il est au volant de sa Volvo, le conducteur pose des questions à l'assistant vocal Google, profite des nombreuses fonctions de la navigation Google Maps (et de son affichage Satellite, par exemple) ou encore de sa playlist Google Play et ce sans devoir appairer son smartphone avec sa voiture, comme c'est le cas actuellement avec les automobiles équipées d'Android Auto (à ne pas confondre). Pour plus de sécurité, l'utilisateur lance les fonctions vocalement (sélection de musique, dictée de messages, adresse de destination). Cela dit, il n'est pas question que d'infodivertissement, la température peut aussi se régler par un simple ordre vocal. Des applications musicales et médiatiques optimisées et adaptées aux voitures seront disponibles directement via Google Play. Outre Android Automotive, les XC60, S90 et V90 sont également équipées des derniers systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Bref, les fanatiques de l'environnement Google seront ravis de profiter des possibilités d'un tel système (professionnellement ou pour le privé), les autres s'inquiètent de la dépendance de plus en plus grande des constructeurs automobiles vis à vis des Gafa...