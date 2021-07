Le Volvo Concept Recharge se veut un manifeste pour l'avenir purement électrique de Volvo Cars. Ce prototype annonce aussi la prochaine génération du grand SUV de la gamme, le XC90.

Fidèle à l'héritage du design scandinave, ce prototype Recharge s'appuie sur le leitmotiv "moins, c'est mieux". Sans moteur à combustion interne, les designers ont pu faire évoluer les proportions de la voiture pour augmenter l'espace intérieur tout en améliorant l'efficacité aérodynamique. Le résultat est une voiture à la vocation plus familiale que les plus grands SUV thermiques vendus sur le marché. Jusqu'ici, la première génération de voitures électriques Volvo partage un plancher avec les voitures à moteur à combustion (exemple : le XC40/Recharge), ce qui impose un compromis dans les proportions et l'espace pour pouvoir accueillir à la fois un bloc-batterie et un moteur à combustion interne. La prochaine génération de Volvo 100% électriques sera basée sur une technologie entièrement nouvelle, exclusivement à vocation électrique. Son plancher sera parfaitement plat. Les concepteurs ont pu allonger l'empattement et la taille des roues de la voiture. Il en résulte des porte-à-faux plus courts, ainsi qu'un espace intérieur beaucoup plus important, notamment un grand espace de rangement entre les sièges avant. On relève plus de minimalisme, tous les éléments inutiles ont été supprimés et ce qui reste est traité avec une finition affleurante, au plus près de la carrosserie. La calandre traditionnelle a été remplacée par une structure en forme de bouclier, soutenue par une nouvelle interprétation du design des phares en forme de marteau de Thor. Ces derniers comprennent la dernière technologie d'éclairage HD. Les feux arrière verticaux s'inspirent de ceux d'anciennes Volvo.

Ce grand SUV au look minimaliste annonce le style de toutes les futures Volvo électriques. © GF

Plus d'espace

Les concepteurs ont aussi pu repositionner les sièges, optimiser le profil du toit et abaisser le capot de la voiture tout en conservant la position de conduite surélevé qu'apprécient les conducteurs de SUV. Cela dit, cette approche crée des gains d'efficacité en matière d'aérodynamisme par rapport à un SUV typique, ce qui améliore aussi l'autonomie.

L'habitacle est revu de fond en comble. Moins d'espace perdu, plus de convivialité. © GF

Le langage du design Volvo prend également une nouvelle forme à l'intérieur. Le plancher plat offre plus d'espace et une meilleure position assise pour tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de la voiture. Un grand écran tactile vertical de 15 pouces est au centre d'une planche de bord très pure. Volvo a voulu accentuer l'esprit zen qu'on lui connait depuis longtemps. Comme le veut la tendance, les designers intérieurs ont fait une utilisation intensive de matériaux durables et naturels dans l'habitacle.

Enfin, le Concept Recharge reflète également les ambitions de Volvo Cars en matière de sécurité pour les années à venir. Un capteur LiDAR est placé sur le toit afin de collecter des données sur l'environnement autour de la voiture. Un élément que l'on devrait retrouver sur toutes les Volvo à venir.

