Version longue à succès du Tiguan, le Tiguan Allspace adopte les derniers atouts technologies des plus récentes Volkswagen en matière de confort, de sécurité et de plaisir de conduire.

Le changement le plus visible à l'extérieur se révèle au niveau des phares à diodes IQ.Light. La calandre porte le logo Volkswagen redessiné en deux dimensions et une bande lumineuse qui la traverse ajoute une touche distinctive et à la mode. VW a revu l'équipement de bord du Tiguan Allspace avec, entre autres, un nouveau volant multifonction gainé de cuir, les feux de route automatique, un système d'infodivertissement plus moderne, des services mobiles en ligne étendus, un régulateur de vitesse actif, l'assistant au freinage d'urgence de type Front Assist2, et un nouveau système audio signé Harman Kardon (option) etc. De nouveaux systèmes d'aide à la conduite permettent au conducteur et aux occupants de voyager dans un esprit plus relax.

L'équipement gagne notamment un nouveau module de climatisation, par touches tactiles. © GF

De 150 à 245 ch

Le SUV adopte également une nouvelle commande de climatisation numérisée à trois zones Air Care Climatronic1 reflète les standards élevés du Tiguan Allspace nouvelle génération. Les touches tactiles et les curseurs prennent la relève des molettes de réglage et des boutons. Pour le reste, le Tiguan Allspace conserve son intérêt principal, c'est-à-dire ses deux sièges individuels en troisième rangée, ce qui porte le nombre total de places à sept, même si ces dernières sont à considérer, avant tout, comme des places de secours. Sous son capot, le Tiguan Allspace conserve le 2 litres TDI en versions 150 et 200 ch, le bloc à essence TSI de 1,5 litre de 150 ch, ainsi que les 2 litres TSI de 190 et 245 ch, pour les plus exigeants.

