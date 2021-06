Esthétiquement ce nouveau Multivan s'inscrit dans le droit fil de ces prédécesseurs, mais cela ne l'empêche pas d'évoluer considérablement sur le plan technique.

En première mondiale, Volkswagen Commercial Vehicles a présenté une génération entièrement redessinée de son Multivan, la version VP la plus polyvalente de son utilitaire emblématique. Pour la première fois, le nouveau "Bulli" repose sur la plate-forme transversale modulaire MQB. Sur le plan technique, ce minivan fait un véritable bond en avant, puisqu'à côté des classiques blocs TSI (essence) et TDI (diesel), une nouvelle motorisation hybride rechargeable, associant un moteur électrique de 116 ch et un 4 cylindres essence turbo 1.4 de 150 ch, est désormais au catalogue, le Multivan devenant ainsi temporairement un véhicule "zéro émission".

Signalons également que tous les Multivan sont désormais dotes de série d'une boîte de vitesses robotisée, en l'occurrence la fameuse DSG, à 6 ou 7 rapports, selon la version. En outre, la nouvelle gamme franchit de nouvelles étapes dans le développement des systèmes d'aide à la conduite, de commande et d'infodivertissement. Quant aux progrès revendiqués dans le domaine de la sécurité en cas d'accident atteignent des sommets. Ce nouveau Multivan peut accueillir jusqu'à 7 personnes et se déclinera en 3 niveaux de finition, à savoir Multivan, Life et Style.

Les dimensions du véhicule ont été revues à la hausse: qu'il s'agisse de la version normale ou de l'exécution longue, à nouveau au catalogue, le nouveau Multivan est plus long, plus large et un peu moins haut que son prédécesseur. Il sera commercialisé en Europe au second semestre 2021, à des tarifs qui ne sont pas encore connus.

