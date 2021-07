Volkswagen devient le premier constructeur automobile à volume à mettre à jour régulièrement le logiciel des véhicules de ses clients via le transfert de données mobiles. Les modèles ID. restent à jour à tout moment, même après leur livraison, ce qui permet de mieux en préserver la valeur.

Volkswagen franchit une nouvelle étape importante vers le statut de fournisseur de mobilité axé sur les logiciels. À compter de cet été, la marque proposera régulièrement des mises à jour logicielles "Over-the-Air" aux modèles de la famille ID. Volkswagen devient ainsi le premier et seul constructeur à volume à offrir à grande échelle cette technologie innovante à ses clients.

Le premier modèle à en bénéficier est l'ID.3: la toute dernière version logicielle, l'"ID.Software2.3", sera livrée aux clients First Movers Club par transfert de données mobiles en juillet 2021. La mise à jour comprend des ajustements et des améliorations des fonctionnalités, des performances et du confort. Des mises à jour suivront progressivement pour tous les clients d'ID.3, d'ID.4 et d'ID.4 GTX. À l'avenir, Volkswagen mettra à jour le logiciel de ses modèles ID. toutes les 12 semaines.

La première mise à jour pour les modèles ID. 100 % électriques offre de nombreux perfectionnements fonctionnels, parmi lesquels l'élargissement des fonctionnalités ID. Light, l'optimisation de la reconnaissance de l'environnement et de la commande dynamique des feux de route, une amélioration des commandes, une modification de la conception du système d'infodivertissement ainsi qu'une amélioration des performances et de la stabilité.

