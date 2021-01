La disponibilité d'infrastructures de recharge adaptées est un facteur à ne pas sous-estimer pour le succès de la mobilité électrique. Un robot de recharge mobile peut ici jouer un rôle important, estime-t-on chez Volkswagen.

Volkswagen Group Components dévoile pour la première fois un prototype de son robot de recharge mobile. Sa mission: la recharge totalement autonome de véhicules dans des aires de stationnement délimitées telles que les garages souterrains. "Une infrastructure de recharge disponible en tout lieu est, et reste, un facteur déterminant pour le succès de la mobilité électrique. Notre robot de recharge n'est qu'une approche parmi d'autres, mais certainement l'une des plus visionnaires", constate Thomas Schmall, président du directoire de Volkswagen Group Components.

Lancé via une application ou une communication Car-to-X, le robot de recharge est 100% autonome. Il s'approche du véhicule à recharger, communique avec lui et se charge de tout : de l'ouverture du clapet de recharge à la déconnexion en passant par le branchement du connecteur. L'ensemble du processus se déroule sans intervention humaine. Afin de pouvoir recharger plusieurs véhicules simultanément, le robot mobile approche une remorque, une unité mobile de stockage d'énergie, du véhicule électrique, la connecte et l'utilise pour recharger la batterie du VE. L'unité de stockage d'énergie reste auprès de la voiture tout au long du processus de recharge. Pendant ce temps, le robot recharge les autres véhicules. Une fois le service terminé, il récupère l'unité mobile de stockage d'énergie en toute autonomie et la ramène à la station de recharge centrale. Voilà un concept intéressant qui pourrait accélérer la percée de l'électromobilité.

