WLTP, ou Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, est un test qui mesure les émissions de gaz d'échappement d'une voiture. Ce test standardisé se déroule en laboratoire et permet aussi de comparer la consommation de différentes voitures.

Le score WLTP indique si une voiture répond aux normes en matière d'émissions et joue un rôle dans le calcul de votre taxe automobile.

Le WLTP remplace le célèbre essai NEDC, qui a été abandonné car il ne reflète plus les conditions de conduite ni les technologies automobiles d'aujourd'hui.

Pourquoi la WLTP est-elle plus efficace ? Le test prend en compte différents styles de conduite et différentes conditions de circulation (en centre-ville, sur les axes principaux, sur l'autoroute). Les essais sont également effectués sur des distances plus longues. L'un des principaux défauts de l'essai NEDC est qu'il ne fait pas de distinction entre les différentes versions d'un modèle de voiture, ce qui donne bien sûr des résultats peu fiables. La WLTP permet de mesurer quelles variables (options, transmission du moteur) ont une influence sur la consommation.

Quelle est la fiabilité de la WLTP ? Dans la pratique, il apparaît que le score WLTP est également plus optimiste que les résultats de consommation obtenus lors des essais routiers réalisés par les journalistes automobiles. L'écart est plus important pour les hybrides rechargeables.

