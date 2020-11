L'engagement du gouvernement de décarboniser la flotte des voitures de société à partir de 2026 sera-t-il tenu ? Voici les clés pour comprendre cette révolution verte.

"Si le plan du gouvernement se réalise, chaque année, dès 2026, quelque 280 000 voitures de société 100% électriques seront immatriculées en Belgique, évalue Filip Rylant (Traxio). C'est dire le nombre de bornes à installer dans le pays." Franck Van Gool, le patron de Renta, ne cache pas son inquiétude: "Je doute que l'infrastructure soit en place d'ici à cinq ans pour alimenter l'ensemble du parc des voitures de société électriques. La Belgique compte, aujourd'hui, à peine plus de 11 000 points publics et semi-publics de recharge." Pour Pierre Courbe (Inter-Environnement Wallonie), d'Inter-Environnement, ce retard n'est pas surprenant: "Le nombre de bornes se multipliera avec l'accroissement substantiel du parc des voitures électriques. L'idéal serait bien évidemment un développement au même rythme du parc et des points de charge."La Flandre a franchi le cap des 4 000 points de chargement publics cette année et prévoit d'en installer 30 000 supplémentaires d'ici à 2025, soit 6 000 par an. A Bruxelles, le réseau de base comptera, à la fin de cette année, moins de 150 bornes publiques, soit 300 points de recharge. "La Belgique a un retard gigantesque par rapport à d'autres pays, dont les Pays-Bas, déplore Joost Kaesemans (Febiac). Amsterdam s'est doté de 6 000 bornes publiques. La voiture de société est, certes, la porte d'entrée idéale pour la mise sur le marché de la technologie électrique. Mais, à Bruxelles, les entreprises qui déposent une demande pour installer dix bornes de recharge sont confrontées à des difficultés administratives et à de longs délais d'attente." Franck Van Gool reprend: "Actuellement, quatre personnes sur cinq rechargent leur voiture électrique à domicile ou chez leur employeur. Il faudra trouver des solutions de recharge pour les travailleurs qui habitent en appartement et ceux qui n'ont ni garage, ni place de parking privative à domicile. Certaines firmes ont déjà pris l'initiative d'installer des bornes chez les particuliers, avec facturation séparée pour l'électricité consommée par la voiture de société.""Il faut que les entreprises, les supermarchés, ou encore les chaînes de restos fast-food qui auront équipé leurs parkings de bornes les rendent accessibles la nuit aux voitures électriques de particuliers du quartier, propose Joost Kaesemans. Cela rendra service aux riverains et assurera un revenu à ces sociétés. Ces prochaines années, les alentours des grandes villes doivent être massivement équipés de points de quick charge où l'on peut recharger sa batterie en une vingtaine de minutes. Pour éviter le stationnement prolongé sur un emplacement dédié aux véhicules électriques, une nouvelle organisation devra être instaurée: un sms préviendra le conducteur que sa batterie est chargée. S'il ne libère pas la place, il devra payer une amende par heure d'occupation abusive. Actuellement, on voit trop souvent, notamment dans les parkings d'entreprises, des voitures électriques ou hybrides plug-in immobilisées sur ces places pendant une demi-journée, une journée entière, voire plusieurs jours, empêchant d'autres conducteurs de s'y garer."