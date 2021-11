La demande de voitures électriques explose, et la demande de batteries en fait donc de même. Les composants des batteries, comme le lithium, sont donc sous pression. La société chinoise CATL serait en train d'expérimenter un nouveau type de cellule qui utilise l'ion sodium et qui est également sans cobalt ni nickel.

Actuellement, le lithium-ion est le principal composant des cellules de batterie, et les réserves ont leurs limites. À la vitesse où vont les choses, il y aura une importante pénurie de lithium à partir de l'année prochaine. Les fabricants de batteries sont donc à la recherche d'une alternative. Selon les observateurs, CATL (Contemporary Amperex Technology Co) est en tête de cette course contre la montre. L'entreprise affirme qu'elle sera prête à produire des cellules sodium-ion d'ici 2023. Bien qu'elles contiennent moins d'énergie qu'un nombre équivalent de cellules lithium-ion, elles peuvent être chargées plus rapidement et fonctionnent mieux par temps froid. En outre, les batteries sodium-ion ne contiennent ni cobalt ni nickel. Ce qui ne manquera pas de plaire aux défenseurs de la qualité de l'air. En ce qui concerne la différence de prix entre les batteries, impossible de nous prononcer. On suppose que les batteries sodium-ion seront moins chères. Le sodium abonde dans la nature, mais doit encore être raffiné. Plus le raffinement est grand, plus le prix est élevé. Il semblerait également que la densité énergétique des cellules de sodium-ion doit encore être améliorée.