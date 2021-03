La nouvelle BMW i4 a été dévoilée aujourd'hui à la conférence annuelle du BMW Group à Munich. La BMW i4 est un Gran Coupé 4 portes entièrement électrique qui sera commercialisé en 2021.

La nouvelle BMW i4 a été dévoilée aujourd'hui lors de la conférence annuelle du groupe BMW. "Avec son allure sportive, la meilleure dynamique de conduite de sa catégorie et le plaisir de conduire sans émissions, la BMW i4 est une vraie BMW. Elle fait désormais battre le coeur de la marque BMW en mode entièrement électrique", a affirmé Pieter Nota, membre du directoire de BMW AG chargé des clients, des marques et des ventes.

La BMW i4 est un Gran Coupé 4 portes entièrement électrique et sera lancée dans le courant de l'année 2021, y compris dans sa variante BMW M Performance. "Son équilibre raffiné entre la sportivité, le confort et les performances durables typiques de BMW est unique dans son segment" assure-t-on encore chez BMW... La ligne de modèles BMW i4 sera disponible en plusieurs versions avec une autonomie pouvant atteindre 590 km (WLTP) et 300 miles (EPA). Avec une puissance allant jusqu'à 390 kW / 530 ch, la BMW i4 accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes environ. Plus de détails sur la BMW i4 seront communiqués dans les semaines à venir.

La nouvelle BMW i4 a été dévoilée aujourd'hui lors de la conférence annuelle du groupe BMW. "Avec son allure sportive, la meilleure dynamique de conduite de sa catégorie et le plaisir de conduire sans émissions, la BMW i4 est une vraie BMW. Elle fait désormais battre le coeur de la marque BMW en mode entièrement électrique", a affirmé Pieter Nota, membre du directoire de BMW AG chargé des clients, des marques et des ventes. La BMW i4 est un Gran Coupé 4 portes entièrement électrique et sera lancée dans le courant de l'année 2021, y compris dans sa variante BMW M Performance. "Son équilibre raffiné entre la sportivité, le confort et les performances durables typiques de BMW est unique dans son segment" assure-t-on encore chez BMW... La ligne de modèles BMW i4 sera disponible en plusieurs versions avec une autonomie pouvant atteindre 590 km (WLTP) et 300 miles (EPA). Avec une puissance allant jusqu'à 390 kW / 530 ch, la BMW i4 accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes environ. Plus de détails sur la BMW i4 seront communiqués dans les semaines à venir.