Michelin lance le City Extra, un nouveau pneu "utilitaire" prévu pour les déplacements domicile-travail et destiné aux scooters, aux petits véhicules urbains et aux motos de petite cylindrée.

Remplaçant la gamme de pneus Michelin City Pro, le nouveau City Extra se caractérise, d'après le manufacturier de Clermont-Ferrand, par une durée de vie 10 % plus longue et une adhérence sur sol mouillé 24 % supérieure. Ces améliorations des performances ont été rendues possibles par la nouvelle bande de roulement adaptative développée par Michelin pour ce City Extra. Cette évolution dans la conception de la bande de roulement améliore la résistance à l'usure et intègre les lamelles Water Sipes qui pénètrent la pellicule d'eau sur la surface de la route afin d'atteindre des niveaux élevés d'adhérence dans ces conditions difficiles.

Outre l'amélioration de l'adhérence et de la longévité, la structure anti-crevaison réputée du pneu Michelin City Pro a encore été optimisée pour le pneu City Extra, afin d'offrir une durée de vie plus longue, et donc une plus grande tranquillité d'esprit pour les utilisateurs lors de leurs déplacements quotidiens. Le nouveau Michelin City Extra est disponible dans certaines dimensions depuis le début de l'année. D'autres dimensions viendront compléter l'offre ultérieurement.

