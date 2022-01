Sur le marché en plein boom de la voiture électrique, de nouveaux arguments d'achat pèsent dans la balance. Par exemple, la rapidité de la recharge. Volkswagen fait évoluer ses ID.3 et ID.4 dans ce sens.

Une mise à jour du logiciel augmente le courant de charge supporté par les ID.3 et ID.4., passant de 125 à 135 (voire 150 dans le cas des ID.5 GTX). Dans les faits, cela réduit le temps de charge de 5 à 80% de la batterie de 9 minutes, de quoi tomber sous le seuil psychologique des 30 minutes. De manière non avouée, Volkswagen entend par là lutter plus efficacement contre Tesla, dont les modèles jouissent d'une bonne vitesse de recharge. Les nouveaux véhicules qui sortiront prochainement des chaînes de production en seront automatiquement équipés, tandis que les modèles concernés déjà livrés aux clients bénéficieront d'une mise à jour logiciel à distance, dès le début de 2022. Toutefois, l'optimisation de la puissance de charge ne sera disponible que pour les clients qui ont commandé leur ID avec le niveau de charge le plus élevé jusqu'à présent (125 kW). Cette mise à jour concernera d'autres modèles du Groupe Volkswagen, comme la Skoda Enyaq, l'Audi Q4 e-tron et la Cupra Born. La mise à jour comprend aussi un nouveau mode Battery Care, qui assure une protection plus efficace de la batterie.

