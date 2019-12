Véhicules électriques: le réseau bruxellois de bornes de recharge étendu cet hiver

L'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en Région bruxelloise a pris du retard après l'attribution d'une concession à PitPoint en octobre 2018, mais les choses avancent: 17 bornes sont actuellement installées et fonctionnelles, et 35 autres devraient être opérationnelles d'ici la "fin de l'hiver", selon des explications apportées mardi par la ministre régionale chargée de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), interpellée sur le sujet par Christophe De Beukelaer (cdH) et Aurélie Czekalski (MR) en commission Mobilité.