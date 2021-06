Les batteries des voitures électriques sont désormais suffisamment puissantes pour vous permettre de parcourir la route des vacances en une ou deux étapes, mais pouvez-vous partir avec une caravane ?

En théorie, oui. Mais tout dépend du modèle et de la marque de votre voiture. Pour certains constructeurs, le fait que leur(s) modèle(s) soit(ent) conçu(s) et homologué(s) pour tracter une caravane ou une remorque est un atout de taille et un argument de vente considérable. Par exemple, la Polestar 2 peut remorquer jusqu'à 1,5 tonne.

Mais tout le monde ne tracte pas une caravane ou une remorque. Vous pouvez aussi simplement transporter un ou deux vélos. C'est donc parfaitement possible, à condition de choisir la bonne marque et le bon modèle.

Veuillez noter que le poids supplémentaire que vous tractez augmente la consommation de carburant et les distances de freinage et réduit l'autonomie du véhicule. Vous devrez peut-être donc recharger votre batterie plus souvent, en fonction de la distance à parcourir. Si vous voyagez régulièrement avec une remorque ou une caravane, n'oubliez pas que les freins s'useront également plus rapidement.

