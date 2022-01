Une panne sur la route avec une voiture électrique? En principe, cela risque moins de se produire qu'avec un véhicule roulant au diesel ou à l'essence.

Un groupe motopropulseur électrique est moins complexe et plus fiable. Néanmoins, une défaillance, ou une crevaison peuvent toujours arriver. Dans ce cas, vous devez compter sur l'assistance mobile du fabricant.

Le problème peut parfois être résolu sur place, mais souvent, il n'y a pas d'autre solution que de faire transporter la voiture au garage. Dans la plupart des cas, le fabricant conseille explicitement de ne pas remorquer le véhicule électrique avec une dépanneuse. En effet, dans une voiture électrique, les moteurs électriques sont directement reliés aux roues et ne peuvent être déconnectés. Si la voiture est remorquée sur ses roues motrices, le moteur est mis en mouvement, ce qui peut causer des dommages irréparables.

Heureusement, les voitures électriques modernes tombent rarement en panne. Elles disposent d'une autonomie confortable et indiquent bien à temps que leur batterie doit être rechargée. Le système de navigation de certains modèles (par exemple le Polestar 2) indique également où se trouvent les bornes de recharge à proximité.

Un groupe motopropulseur électrique est moins complexe et plus fiable. Néanmoins, une défaillance, ou une crevaison peuvent toujours arriver. Dans ce cas, vous devez compter sur l'assistance mobile du fabricant.Le problème peut parfois être résolu sur place, mais souvent, il n'y a pas d'autre solution que de faire transporter la voiture au garage. Dans la plupart des cas, le fabricant conseille explicitement de ne pas remorquer le véhicule électrique avec une dépanneuse. En effet, dans une voiture électrique, les moteurs électriques sont directement reliés aux roues et ne peuvent être déconnectés. Si la voiture est remorquée sur ses roues motrices, le moteur est mis en mouvement, ce qui peut causer des dommages irréparables.Heureusement, les voitures électriques modernes tombent rarement en panne. Elles disposent d'une autonomie confortable et indiquent bien à temps que leur batterie doit être rechargée. Le système de navigation de certains modèles (par exemple le Polestar 2) indique également où se trouvent les bornes de recharge à proximité.