C'est le site moto.it qui l'annonce: la sortie d'une toute nouvelle Moto Guzzi, équipée d'un inédit V-twin refroidi par eau serait imminente.

Les Italiens ont pu se procurer la photo, prise à la sauvette, du proto de la nouvelle Moto Guzzi qui pourrait être présentée au prochain Salon EICMA. Cette machine pourrait s'appeler V100 ST (pour Sport Tourer) croient savoir les Italiens. Elle inaugure en tout cas un tout nouveau moteur: il s'agit bien sûr, comme le veut la tradition, d'un bicylindre en V face à la route, doté d'une transmission secondaire par arbre et cardan. Cubant 1000 cc - d'où la dénomination V100, à moins que ce ne soit pour fêter les 100 ans de la marque? - cette mécanique refroidie par eau, une première pour la vénérable usine de Mandello del Lario, développerait quelque 120 ch.

Le proto surpris par l'objectif indiscret d'un journaliste italien représente une moto de type trail routier, avec des roues à bâtons de 17" chaussées de pneus route. Côté châssis, on note la présence d'un mono-amortisseur arrière et d'une fourche inversée. On n'en sait guère plus à l'heure actuelle... Mais voilà une nouveauté qui pourrait compléter avec bonheur une gamme Moto Guzzi qui ne comprend plus aujourd'hui que trois modèles, à savoir la V85 TT, dont le succès commercial ne se dément pas, la V7 remaniée qui reçoit le même moteur 850 cc, et la V9 Bobber.

