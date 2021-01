Renault lance une nouvelle version rallye de sa Clio, la Rally4. Elle est présentée au grand public ce week-end à l'occasion du Rallye de Monte-Carlo, qui se dispute du 21 au 24 janvier.

Un an après la première apparition dynamique de la Clio Rally5, la gamme proposée par les équipes de la compétition-clients de Viry-Châtillon et de Dieppe s'étoffe avec la Clio Rally4. Conçu sans compromis pour devenir la deux-roues motrices la plus performante de sa catégorie, le nouveau modèle se veut résolument tourné vers la performance dans le monde des deux-roues motrices. Les équipes de Viry-Châtillon et de Dieppe ont mis en oeuvre tout leur savoir-faire pour exploiter les libertés offertes par la réglementation et donner les meilleures chances à cette Clio Rally4. Sous le capot, un soin particulier a été apporté à tous les aspects liés à la performance.

Le moteur 4 cylindres 16 soupapes 1330 cc TCe a été profondément retravaillé avec le développement d'un nouveau turbo, de nouveaux pistons et de nouvelles bielles. Toujours couplé à une boîte de vitesses SADEV, le bloc a également reçu un traitement spécifique concernant sa plage de couple et voit sa puissance grimper à 215 ch, tout en ayant déjà anticipé la future apparition de la bride dans le règlement technique FIA Rally4. D'autres pièces mécaniques ont aussi fait l'objet d'un travail axé sur la performance et la fiabilité puisque Clio Rally4 est équipée de freins compétition PFC Brakes et d'amortisseurs réglables BOS Suspension à la pointe des dernières technologies. La première apparition publique de la Clio Rally4 est prévue ce week-end au Rallye de Monte-Carlo, où le nouveau modèle sera confié à Florian Bernardi, vice-Champion de France deux-roues motrices des Rallyes Terre avec Clio Rally5, et son copilote Victor Bellotto. Intégrée à l'équipe d'ouvreurs de l'organisation en tant que voiture zéro, la Clio Rally4 sera ainsi la dernière à se produire sur les célèbres spéciales alpines, 10 minutes seulement avant les équipages engagés sur la manche d'ouverture du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Un an après la première apparition dynamique de la Clio Rally5, la gamme proposée par les équipes de la compétition-clients de Viry-Châtillon et de Dieppe s'étoffe avec la Clio Rally4. Conçu sans compromis pour devenir la deux-roues motrices la plus performante de sa catégorie, le nouveau modèle se veut résolument tourné vers la performance dans le monde des deux-roues motrices. Les équipes de Viry-Châtillon et de Dieppe ont mis en oeuvre tout leur savoir-faire pour exploiter les libertés offertes par la réglementation et donner les meilleures chances à cette Clio Rally4. Sous le capot, un soin particulier a été apporté à tous les aspects liés à la performance. Le moteur 4 cylindres 16 soupapes 1330 cc TCe a été profondément retravaillé avec le développement d'un nouveau turbo, de nouveaux pistons et de nouvelles bielles. Toujours couplé à une boîte de vitesses SADEV, le bloc a également reçu un traitement spécifique concernant sa plage de couple et voit sa puissance grimper à 215 ch, tout en ayant déjà anticipé la future apparition de la bride dans le règlement technique FIA Rally4. D'autres pièces mécaniques ont aussi fait l'objet d'un travail axé sur la performance et la fiabilité puisque Clio Rally4 est équipée de freins compétition PFC Brakes et d'amortisseurs réglables BOS Suspension à la pointe des dernières technologies. La première apparition publique de la Clio Rally4 est prévue ce week-end au Rallye de Monte-Carlo, où le nouveau modèle sera confié à Florian Bernardi, vice-Champion de France deux-roues motrices des Rallyes Terre avec Clio Rally5, et son copilote Victor Bellotto. Intégrée à l'équipe d'ouvreurs de l'organisation en tant que voiture zéro, la Clio Rally4 sera ainsi la dernière à se produire sur les célèbres spéciales alpines, 10 minutes seulement avant les équipages engagés sur la manche d'ouverture du Championnat du Monde FIA des Rallyes.