Citroën ambitionne de renforcer sa dimension internationale avec une nouvelle C3, berline polyvalente de moins de 4 m de long qui devrait permettre à la marque aux chevrons de se développer en Inde et de consolider sa présence en Amérique du Sud. Cette nouvelle C3 se démarque nettement du modèle homonyme connu en Europe.

La nouvelle C3 est le premier modèle d'une famille de 3 véhicules à vocation internationale, développés et produits en Inde et en Amérique du Sud, qui seront commercialisés dans ces deux régions au cours des 3 prochaines années. Cette C3 est une berline moderne, pensée pour répondre aux besoins et aux conditions routières de ces deux régions, qui offre confort et connectivité à des clients "à la recherche de sérénité et de valorisation" précise-t-on chez Citroën. Ce nouveau modèle s'adapte au terrain en s'inspirant des SUV avec sa garde au sol généreuse de 180 mm, son capot surélevé et la position haute du conducteur Et côté bien-être, rien ne semble avoir été laissé au hasard: en complément d'un confort signé Citroën, l'habitabilité se veut au meilleur niveau du marché, tandis que la conception astucieuse facilite le quotidien avec notamment l'intégration des smartphones, connectés à un écran tactile XXL de 10''. "Assurer le futur de Citroën passe par une plus grande présence à l'international en se renforçant sur tous les marchés sur lesquels nous sommes implantés tels l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et la Chine, et en s'ouvrant à d'autres comme l'Inde, qui sera bientôt le 3ème marché au monde", explique Vincent Cobée, Directeur Général de Citroën. "Pour cela nous déployons un plan produit ambitieux qui verra le lancement de 3 modèles à vocation internationale en 3 ans. Des modèles pensés, développés et produits dans des régions stratégiques et qui portent toute l'identité de Citroën en termes de style et de sérénité à bord. Véritable levier de cette accélération à l'international, la nouvelle C3 est le premier étage de la fusée, une berline de moins de 4 m dans un segment majeur en Inde et Amérique du Sud. A la fois moderne, connectée, et adaptée aux usages locaux, elle a tous les atouts pour porter la croissance de la marque". Commercialisée au premier semestre 2022, Nouvelle C3 proposera une expérience client inédite avec selon les marchés la mise en place d'offres de services innovantes et l'ouverture d'un site de vente en ligne dédié.