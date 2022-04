Pour subvenir aux besoins vitaux du peuple ukrainien, la maison RM Sotheby's a fait don d'une MV Agusta 750 GT des années 1970. La machine sera le lot vedette d'une vente aux enchères caritative visant à collecter des fonds essentiels pour le comité anglais d'urgence des catastrophes (DEC).

Cette action caritative aura lieu lors du Salon Privé de Londres, qui se tiendra au Royal Hospital Chelsea du 21 au 23 avril. En plus de la vente aux enchères qui se tient sur place le vendredi soir, une vente aux enchères "silencieuse" en ligne a débuté ce 14 avril dans la semaine précédant l'événement de trois jours consacré aux voitures de luxe. Avec déjà plus de 25 articles disponibles, les directeurs du Salon Privé, Andrew et David Bagley appellent tous les partenaires de l'événement et exposants à se joindre à l'effort, en offrant des lots, pour soutenir le peuple ukrainien qui traverse des épreuves inimaginables.

60.000 euros

La MV Agusta GT (ici en conversion Sport) de 1974 proposée aux enchères a été livrée neuve au pilote d'usine MV Agusta, Gianfranco Bonera, qui en est resté propriétaire jusqu'en 1978. elle a été fabriquée à l'origine selon la spécification "GT", puis améliorée selon la spécification "Sport". Malgré ses 69 ch, cette moto était considérée comme une pure sportive, mais c'est surtout son look époustouflant et le plaisir ressenti à la conduire qui en font aujourd'hui un Graal pour les amateurs de motos de collection. Si le prix de départ a été fixé à 12.000 euros, la valeur réelle de la moto est estimée entre 43 et 60.000 euros. Dans le cadre de l'objectif humanitaire voulu, les organisateurs parie sur une générosité exceptionnelle. Ce n'est pas tout : les organisateurs se sont également engagés à reverser 20 % des recettes des billets d'entrée de l'événement pour la même cause. L'événement consacré aux voitures de luxe reste l'un des plus exclusifs du Royaume-Uni. Le genre qui brasse un public capable d'alimenter les fonds nécessaires pour aider le peuple ukrainien. L'argent récolté sera utilisé pour fournir des abris, de la nourriture et de l'eau.

