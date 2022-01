La star anglaise de football, grand amateur de bolides, est ambassadeur de Maserati. La marque au Trident l'a mis à contribution dans le cadre de la promotion de sa division Fuoriserie, qui crée des modèles sur mesure.

Ce projet fait partie du programme de personnalisation Fuoriserie de Maserati, qui permet aux clients de créer leur Maserati sur mesure en la personnalisant jusque dans les moindres détails. David Beckham et les designers du Maserati Centro Stile ont créé cette MC20 Fuoriserie Edition spécialement pour le jouer de football qui pourra désormais arpenter les rues de Floride en grande distinction. Le point de départ de la personnalisation est Miami, la ville du club de football de Beckham. Le résultat final est donc noir et rose (les couleurs du club), une association audacieuse et plutt rare, avec une alternance entre les surfaces brillantes et mates. La carrosserie présente un ton noir brillant qui contraste avec les logos Trident sur la calandre et sur le pilier C, de couleur noire, mais avec une finition opaque. Le lettrage Maserati à l'arrière est également opaque, tandis que le badge MC20 sur la porte est rose pastel, tout comme les étriers de frein Brembo. L'intérieur, en cuir et Alcantara, est noir avec des surpiqûres contrastantes roses. Les dossiers, en Alcantara, sont travaillés avec une méthode de gravure laser ton sur ton et l'appui-tête présente une broderie tridimensionnelle rose pastel. Enfin, sur le tunnel central entre les deux sièges, une plaque d'identification personnalisée avec un effet brillant-mat a été apposée. En haut, à côté du Trident, l'inscription Maserati Fuoriserie est rose pastel, en bas apparaît en italique "For David" avec un effet aluminium.

On ne les distingue pas facilement, mais les étriers de frein sont... roses. Original et très "Miami". © GF

Cette MC20 "carte de visite" rappelle surtout que Maserati est prêt et capable de réaliser toutes les demandes des clients, ne refusant aucune excentricité. Le principal intéressé, David Beckham déclarait au moment de prendre possession de son nouveau jouet : "J'ai toujours été un passionné de voitures, alors participer à la conception et à la création de ma MC20 dans le cadre du programme Fuoriserie a été une expérience extraordinaire. Les voitures sont une question de goûts individuels, qu'il s'agisse du modèle, de la couleur ou des petits détails personnels à l'intérieur. Cela a été incroyable de collaborer avec l'équipe et les designers de Maserati pour créer cette voiture unique inspirée de ma seconde maison, Miami, et de mon club de football là-bas. C'est une joie d'être derrière le volant".

Ce projet fait partie du programme de personnalisation Fuoriserie de Maserati, qui permet aux clients de créer leur Maserati sur mesure en la personnalisant jusque dans les moindres détails. David Beckham et les designers du Maserati Centro Stile ont créé cette MC20 Fuoriserie Edition spécialement pour le jouer de football qui pourra désormais arpenter les rues de Floride en grande distinction. Le point de départ de la personnalisation est Miami, la ville du club de football de Beckham. Le résultat final est donc noir et rose (les couleurs du club), une association audacieuse et plutt rare, avec une alternance entre les surfaces brillantes et mates. La carrosserie présente un ton noir brillant qui contraste avec les logos Trident sur la calandre et sur le pilier C, de couleur noire, mais avec une finition opaque. Le lettrage Maserati à l'arrière est également opaque, tandis que le badge MC20 sur la porte est rose pastel, tout comme les étriers de frein Brembo. L'intérieur, en cuir et Alcantara, est noir avec des surpiqûres contrastantes roses. Les dossiers, en Alcantara, sont travaillés avec une méthode de gravure laser ton sur ton et l'appui-tête présente une broderie tridimensionnelle rose pastel. Enfin, sur le tunnel central entre les deux sièges, une plaque d'identification personnalisée avec un effet brillant-mat a été apposée. En haut, à côté du Trident, l'inscription Maserati Fuoriserie est rose pastel, en bas apparaît en italique "For David" avec un effet aluminium. Cette MC20 "carte de visite" rappelle surtout que Maserati est prêt et capable de réaliser toutes les demandes des clients, ne refusant aucune excentricité. Le principal intéressé, David Beckham déclarait au moment de prendre possession de son nouveau jouet : "J'ai toujours été un passionné de voitures, alors participer à la conception et à la création de ma MC20 dans le cadre du programme Fuoriserie a été une expérience extraordinaire. Les voitures sont une question de goûts individuels, qu'il s'agisse du modèle, de la couleur ou des petits détails personnels à l'intérieur. Cela a été incroyable de collaborer avec l'équipe et les designers de Maserati pour créer cette voiture unique inspirée de ma seconde maison, Miami, et de mon club de football là-bas. C'est une joie d'être derrière le volant".