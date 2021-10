Une statistique en dit long : entre 2009 et 2018, plus de 500.000 véhicules ont été volés chaque année en Europe. Ford lance des services spécifiques en cas de vol de votre voiture au travers de son application FordPass.

Fonctionnant via l'application FordPass, la fonction "Stolen Vehicle Services" envoie une alerte sur le smartphone du propriétaire si une tentative de vol est détectée (le système recoupe des informations du véhicule via ses différents capteurs pour déceler une anomalie). "L'atout des Stolen Vehicle Services est d'offrir un niveau accru de détection d'une tentative de vol et de traçage du véhicule pour aider la police à suivre et à localiser le véhicule, augmentant ainsi la probabilité de le récupérer", a déclaré Charles Nolan, directeur des solutions de connectivité de détail chez Ford.

La Mustang Mach-E sera le premier modèle compatible avec cette technologie. © GF

Dans les faits, lorsque le propriétaire reçoit l'alerte d'une action non autorisée, un simple tapotement sur l'appli suffit à lancer la procédure de déclaration de vol accélérée. L'application trouve automatiquement le numéro de téléphone du bureau de police local en fonction de l'emplacement actuel du propriétaire, pour le contacter dans la foulée. Pendant la déclaration de vol, l'application prévoit également une zone de texte destinée au numéro de dossier qui est transmis, sans attendre, à la centrale des véhicules volés. Et ce toujours depuis votre smartphone, sans manipulations excessives. Par la suite, l'appli peut détecter les mouvements (via carte SIM, capteurs) et tentatives de désactivation des systèmes de bord. Les traces (points GPS) sont archivés pourtre communiqués aux autorités.

Disponible dans un premier temps pour la nouvelle Mustang Mach-E GT 6, puis pour d'autres modèles de la gamme, Stolen Vehicle Services fait partie du pack d'abonnement Ford Secure 1, qui sera fourni gratuitement pendant une période d'essai sur les véhicules compatibles. Le service sera disponible dans toute l'Europe dès 2022.

