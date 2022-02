Thomas et Tanguy, deux cousins inséparables, s'apprêtent à parcourir plus de 7.500 km au volant d'une Fiat Panda 4X4 de 1997. Leur projet, baptisé "ToiMoi1Panda" vise à récolter près de 20.00 euros qui seront offerts à la Fondation Inès Costa et à la recherche contre la neurofibromatose.

Thomas et Tanguy sont des cousins inséparables depuis leur tendre enfance. Par le hasard de la vie ils sont également devenus beaux-frères! En souvenir de leur belle-soeur Inès, décédée à l'âge de 24 ans des suites de la neurofibromatose, les deux cousins voulaient depuis longtemps se mobiliser afin de soutenir la recherche scientifique sur cette maladie finalement pas si orpheline que cela. Au hasard de leurs recherches, ils découvrent le "Superlative Adventure Club", une association allemande qui organise un rallye raid vers le Cap Nord en contournant la mer Baltique. La condition posée à chaque équipage pour prendre le départ de cette aventure est d'associer leur participation à une collecte de fonds pour une oeuvre caritative de leur choix. Le projet ToiMoi1Panda était lancé... ToiMoi1Panda, c'est 16 jours de raid (du 19 février au 6 mars 2022, au coeur de l'hiver. 10 pays à traverser uniquement par les petites routes et sans GPS: 7.500 km en autonomie au volant de leur petite Fiat Panda 4X4 de 1997. Thomas et Tanguy préparent leur périple depuis presque deux ans maintenant, la voiture ayant été complètement révisée pour l'occasion tout en restant fidèle au modèle d'origine: simple, robuste et basique.

Inès, la belle-soeur de Thomas et de Tanguy, est décédée à 24 ans des suites de la neurofibromatose type 1 (NF),un trouble héréditaire touchant environ 1 nouveau-né sur 2.500. La Fondation Inès Costa a été initiée par André () et Jacqueline Costa, les parents d'Inès, ainsi que par l'association de patients "NF Kontakt" qui travaille depuis plus de 25 ans avec le professeur Eric Legius, chercheur à la KULeuven. L'équipe du professeur Legius concentre exclusivement son travail de recherche à la lutte contre la neurofibromatose. De renommée internationale, cette équipe de chercheurs s'est déjà illustrée à plusieurs reprises par la publication d'avancées révolutionnaires sur la compréhension du développement des neurofibromes. L'objectif de ToiMoi1Panda est de collecter un minimum de 20.000 euros pour la fondation. Thomas et Tanguy prennent tous les frais du raid entièrement à leur charge (voiture, carburants, frais, assurances, passeports et visas, logements, nourriture, etc.) de sorte que 100% des dons et des gains arriveront directement sur le compte de la Fondation. A ce jour, la cagnotte de ToiMoi1Panda approche déjà les 17.000 euros grâce aux sponsors, aux dons et aux actions organisées ces derniers mois par Thomas et Tanguy. Last but not least, Fiat offrira également un montant pour contribuer à cette belle activité caritative.

