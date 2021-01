La Cobra d'origine a été produite à un peu moins de 1.000 unités entre 1962 et 1969. Des exemplaires rares et très chers. Celle-ci le sera encore davantage car elle a appartenu à Carroll Shelby en personne, le fondateur de la marque.

Le pilote-constructeur a réceptionné cette Cobra 427, numéro de châssis CSX3178, en mars 1966 et l'a conservée jusqu'à sa mort, en 2012. La carrosserie et le châssis sont entièrement d'origine. Avec le temps, le moteur sept litres V8 a connu quelques évolutions et la boîte quatre rapports manuelle a été remplacée par une automatique, mais la voiture a retrouvé en 2019 sa configuration et sa couleur d'origine (charcoal gray).

Cette Cobra CSX3178 sera mise en vente ce 15 janvier en Floride par la société Mecum qui n'a donné aucune estimation de prix. Avant restauration, cet exemplaire fut vendu en 2016 par la fondation Shelby à son propriétaire actuel pour 1,37 million de dollars.

La même année, le tout premier exemplaire de la Cobra (CSX 2000, à moteur 4,3 litres) avait lui fait grimper les enchères jusqu'à... 13,75 millions de dollars!

Le pilote-constructeur a réceptionné cette Cobra 427, numéro de châssis CSX3178, en mars 1966 et l'a conservée jusqu'à sa mort, en 2012. La carrosserie et le châssis sont entièrement d'origine. Avec le temps, le moteur sept litres V8 a connu quelques évolutions et la boîte quatre rapports manuelle a été remplacée par une automatique, mais la voiture a retrouvé en 2019 sa configuration et sa couleur d'origine (charcoal gray). Cette Cobra CSX3178 sera mise en vente ce 15 janvier en Floride par la société Mecum qui n'a donné aucune estimation de prix. Avant restauration, cet exemplaire fut vendu en 2016 par la fondation Shelby à son propriétaire actuel pour 1,37 million de dollars. La même année, le tout premier exemplaire de la Cobra (CSX 2000, à moteur 4,3 litres) avait lui fait grimper les enchères jusqu'à... 13,75 millions de dollars!