L'achat d'une borne de recharge domestique pour votre voiture électrique est un investissement judicieux, à condition que vous l'utilisiez assez souvent.

L'énergie fournie par votre borne de recharge est beaucoup moins chère que celle fournie par une borne de recharge publique. Surtout si vous rechargez votre véhicule la nuit. Si vous connectez la borne de recharge à vos panneaux solaires, vous pouvez réduire encore un peu plus votre facture. Vous roulez beaucoup avec votre voiture électrique ? Vous amortirez rapidement le coût d'une borne de recharge domestique.

Disposer de votre borne de recharge rend également la conduite électrique beaucoup plus confortable. Vous n'aurez jamais à chercher une station en urgence ou à faire la queue. De plus, vous rechargerez en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas si vous branchez un câble d'alimentation dans une prise ordinaire. Une station de recharge domestique est connectée à son propre circuit protégé au début de votre installation électrique.

Presque tous les fournisseurs d'énergie tentent d'attirer les clients en proposant des offres spéciales pour l'achat d'une borne de recharge domestique, installation comprise, ce qui rend la recharge domestique facile et abordable.

Vous pouvez également partager votre station de recharge domestique et gagner de l'argent.

