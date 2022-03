La nouvelle Peugeot 308 s'est vue récompensée pour son design lors des Red Dot Awards 2022.

Distinction importante en matière de design produit, le Red Dot Award 2022, catégorie Automobiles et Motocycles, a été décerné à la nouvelle 308, premier modèle à arborer le nouveau blason de Peugeot. Son allure, son style distinctif, la qualité de sa conception et son i-Cockpit ont séduit les membres du jury international du Red Dot Award. Experts en design, ceux-ci récompensent chaque année "l'Excellence du Design" de 51 catégories de produits. Les clients de tous les continents se fient au "Red Dot", gage de qualité, de conception intelligente et d'ergonomie remarquable. La Peugeot 308 est le 7ème modèle du constructeur de Sochaux récompensé par ce prestigieux label, créé en 1955 en Allemagne, et devenu depuis la marque mondiale des meilleurs designs. Fondé en 1955, le label Red Dot est le plus reconnu à l'international en termes de qualité et de design. Les prix Red Dot Design sont décernés une fois par an dans trois disciplines: Design Produit, Design Marque & Communication et Design de Concept. Le jury est composé de 50 experts internationaux issus de différents domaines: designers, architectes ou enseignants.

