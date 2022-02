La Ferrari Daytona SP3 a reçu le "Grand Prix de la plus belle supercar 2022" au Festival Automobile International de Paris.

Ce prix annuel prestigieux est organisé pour rendre hommage à la voiture de sport choisie par un panel de personnalités du monde de l'automobile pour son design et son esthétique. Le même jury a récompensé Flavio Manzoni, Chief Design Officer chez Ferrari, avec le Grand Prix du Design, en reconnaissance de son travail original, créatif et son influence dans le secteur automobile. Jouant harmonieusement sur les contrastes, le design de la Ferrari Daytona SP3, une voiture en édition limitée qui rejoint la série "Icona", alterne des surfaces voluptueuses et sculpturales avec des lignes plus nettes, qui révèlent l'importance croissante de l'aérodynamique dans la conception de voitures de course telles que la 330 P4, la 350 Can-Am et la 512 S. Le choix d'une carrosserie "Targa" avec toit rigide amovible a également été inspiré par le monde des prototypes sportifs: ainsi, la F150BD offre non seulement un plaisir de conduite exaltant, mais aussi des performances exploitables.

Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Office est un homme heureux: "Ces deux prix importants sont la preuve indiscutable du niveau de qualité et d'excellence atteints par le Ferrari Styling Center que j'ai le privilège de diriger, et de la recherche formelle sophistiquée menée sur la Ferrari Daytona SP3" a-t-il expliqué. La série Ferrari Icona a été lancée en 2018 avec les Ferrari Monza SP1 et SP2, inspirées des barchetta de compétition des années 1950 qui ont contribué à donner à la marque son statut légendaire en sport automobile à travers de nombreuses victoires prestigieuses. La série Icona célèbre l'histoire de Ferrari en réinterprétant le style intemporel des voitures les plus emblématiques de la marque pour un effet radicalement moderne qui utilise des matériaux et technologies innovants.

