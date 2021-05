Ford vient de faire savoir qu'il produira dès 2024 dans son usine roumaine de Craiova un nouveau véhicule utilitaire léger, qui se déclinera aussi en version 100% électrique.

Ce véhicule sera le premier modèle électrique Ford de grande série à être construit en Roumanie. L'usine de Craiova sera ainsi le troisième site européen de Ford à produire des véhicules électriques, après Ford Cologne et Ford Otosan Kocaeli (Turquie).

Ford a confirmé un investissement de 300 millions de dollars US dans le cadre de ce projet. Au mois de février, Ford s'est engagé à ce que sa gamme d'utilitaires soit "0 emission capable" à l'horizon 2024, l'objectif étant que deux tiers des ventes d'utilitaires Ford soit ou 100% électrique, ou hybride rechargeable en 2030. Ce nouveau VUL Ford pourra aussi recevoir des mécaniques essence et surtout diesel. Celles-ci proviendront de l'usine Ford de Dagenham, en Angleterre, tandis que les transmissions seront fournies par l'usine Ford Halewood Transmissions Ltd, également en Grande-Bretagne.

D'importantes améliorations ont été apportées à l'usine de Craiova ces dernières années: elle compte aujourd'hui plus de 600 robots et emploie quelque 6.000 personnes. Le site assure depuis octobre 2019 la production du Puma mild hybrid, du petit SUV Ford Eco Sport, sans oublier celle des moteurs essence 1.0 Ecoboost.

