Une page se tourne : le populaire Citroën Berlingo ainsi que ses clones Peugeot et Opel disparaîssent du catalogue, du moins en versions familiales et thermiques. A présent, l'exclusivité est mise sur l'électrique.

L'annonce va certainement décevoir de nombreux clients. Les ludospaces compacts sont un type de voiture très apprécié des familles et dont le Citroën Berlingo, dont la première génération date de 1996, est une sorte de porte-drapeau. Le fourgon familial français a été rendu célèbre autant pour son nom bien trouvé (un terme quasiment devenu générique pour désigner les ludospaces) que pour ses qualités pratiques indiscutables, un vrai bonheur pour les familles actives et amateurs d'activités outdoor ne sont désormais disponible qu'avec un moteur électrique.

Les ludospaces, c'était beaucoup d'espace pour pas (trop) cher. Et le parfum des vacances! © GF

Le Berlingo de Citroën, mais aussi le Rifter (ex-Partner) de Peugeot et le Combo D'Opel existaient jusqu'ici avec les versions 1.2 essence et 1.5 Diesel. Des modèles commercialisés il y a un peu plus de 3 ans sur nos marchés. Leur version électrique était une certitude, mais l'abandon des essences et Diesel a été une vraie surprise. Les trois marques défendent bien sûr une posture proactive en faveur des moteurs zéro émission, or chacun comprend que les constructeurs plient en fait sous le poids des normes environnementales. En résumé : il fallait sacrifier des modèles pour verdir l'ensemble de la gamme.

Sauf utilitaires

La version électrique de ces ludospaces n'est bien sûr pas dénuée d'intérêt, cela dit les BErlingo, Rifter et Combo Life perdront forcément en polyvalence. Leur batterie de 50 kWh autorisera, dans le meilleur des cas, d'accomplir 280 km. Voilà qui pourraient sembler peu pour un véhicule qui a tant symbolisé les escapades en vacances en famille, avec bagages et animaux de compagnie chargés en dernière minute, sans souci pour la place disponible. Le gros souci concerne le prix : par rapport aux versions thermiques (de base) comptez 10.000 euros de plus, ce qui place le tarif d'entrée de gamme à environ 35-36.000 euros. Un peu plus pour la version longue XL. Heureusement pour les travailleurs, les versions utilitaires restent disponibles avec un moteur Diesel. Précisons que cette stratégie d'électrification exclusive concerne également les fourgons de la gamme supérieure (Jumpy, Traveller, Vivaro) dans leur version dédiée au transport de personne.

L'abandon des moteurs thermiques concerne aussi les fourgons Citroën Jumpy, Peugeot Traveller et Opel Vivaro, en tout dans leurs versions 'familles' © GF

Un coup à jouer pour Toyota

Un quatrième clone des Berlingo/Rifter/Combo existe sur le marché, il s'agit du Toyota ProAce Verset City Verso. Lui restera disponible avec des moteurs thermiques, ce qui pourrait entraîner une ruée vers les concessionnaires Toyota. Rappelons ausis que la concurrence reste également fidèle (pour le moment) aux moteurs essence et Disel, à savoir le nouveau Renault Kangoo et le VW Caddy, sans oublier le prochain Ford Transit.

