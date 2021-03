Le tout dernier BEV (battery electric vehicle) d'Opel, le Mokka-e, arrive à peine sur nos routes que la marque lève un coin du voile sur un autre projet électrique passionnant: l'Opel Manta GSe ElektroMOD, qui rappelle la légendaire Opel Manta de 1970.

Avec cette création, le constructeur de Rüsselsheim entre de plain-pied dans le phénomène très en vogue des "restomods" : les restomods consistent à mettre au goût du jour des grands classiques de l'automobile comme la Manta, en touchant aussi bien la technologie que le design. Ainsi, la Manta GSe ElektroMOD devient tout électrique et dispose désormais d'une planche de bord entièrement numérique. Elle est aussi sportive qu'une Opel GSe d'origine et affiche ses nouvelles ambitions dans le suffixe "MOD" de son nom : MOD pour Modern technology and sustainable lifestyle et abréviation anglaise de "modification".

De plus, le mot "électro" orthographié à l'allemande rappelle l'Opel Elektro GT qui a établi des records mondiaux pour les véhicules électriques il y a 50 ans. Avec sa propulsion électrique sans émissions, l'Opel Manta devient désormais intemporelle. Elle n'a plus à se soucier de la disponibilité des pièces de rechange pour le moteur et la transmission ni des interdictions potentielles de circuler touchant les anciennes à moteur thermiques.

L'Opel Manta GSe ElektroMOD est également un hommage à la belle Manta qui a récemment inspiré le design de la nouvelle identité de la marque: l'Opel Vizor, qui intègre organiquement en un seul module la calandre, le système d'éclairage et le logo de la marque au Blitz. Les nouveaux Opel Crossland et Opel Mokka arborent déjà le Vizor, qui sera un signe distinctif de tous les futurs modèles Opel. Chaque modèle Opel sera électrifié d'ici 2024, et le client a déjà le choix entre des hybrides rechargeables comme le Grandland X et des véhicules tout-électriques, de la citadine Corsa-e au Zafira-e Life, et du Combo-e Cargo au fourgon Vivaro-e.

