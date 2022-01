Il n'y a pas de salon de l'automobile à Bruxelles en 2022, mais les constructeurs continuent de vanter les "conditions du salon". Parmi les conditions intéressantes, Toyota propose plusieurs modèles hybrides au prix de la version à essence.

Le consommateur belge est quelque peu conditionné à remplacer sa voiture au début de la nouvelle année. Tout simplement parce que la plupart des marques accordent de belles réductions durant le premier mois de l'année, coutumièrement celui durant lequel est organisé le Salon de Bruxelles, au Heysel. Cette année cette tradition reste, mais n'est pas (plus) liée à l'organisation "physique" du Salon de Bruxelles par la Febiac. Cet esprit 'conditions Salon' s'inscrit dans une tendance initiée il y a déjà quelques années, de nombreuses marques continuant à offrir des rabais bien avant, mais aussi et surtout des mois après le salon de l'auto.

L'hybride dès 20.500 euros

Toyota en profite pour promouvoir ses voitures à propulsion hybride. Spécialiste en la matière, depuis le lancement de la première génération de la Prius le constructeur japonais a vendu plus de 14 millions de véhicules hybrides. Toyota est carrément entré dans l'histoire comme la marque ayant démocratisé cette technologie, et la campagne actuelle ne fait que confirmer cette stratégie. Les modèles hybrides proposés au prix de la version essence pendant ce mois de janvier sont la Yaris, la Yaris Cross, la Corolla (récemment la VAB Family Car 2022) et le C-HR. Dans la pratique, il est donc possible d'acquérir une citadine Yaris hybride pour environ 20.500 euros, toutes conditions déduites. Toyota ajoute que les clients peuvent s'attendre à des délais de livraison relativement normaux de quatre à six mois, en fonction du niveau de finition choisi.

