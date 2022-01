La division sportive de Toyota, Gazoo Racing (GR) a présenté de nouveaux bolides sportifs lors du récent Salon de Tokyo. Entre un somptueux coupé de compétition et une vision du sport 100% électrique, la Yaris GRMN devient encore plus performante.

Porté par ses nombreux succès en compétition, le constructeur japonais semble vouloir enfoncer le clou dans le domaine en multipliant sa présence. Le clou de la présentation officielle de Tokyo fut sans conteste la GR GT3, un long coupé inédit puisque Toyota est parti d'une page blanche pour le concevoir. Ce bolide est destiné aux clients désireux de participer à des championnats GT3. Le très long capot peut rappeler l'actuelle Supra, mais fait plutôt penser à des bolides de plus gros calibre, genre Mercedes AMG-GT de course, impression renforcée par l'immense aileron arrière. Ce très long capot abritera au minimum le V6 de la Supra, mais on sait aussi que la Lexus RCF GT3 utilise un V8 5,4 litres atmosphérique. S'il n'est pour l'instant question que de compétition, impossible de ne pas imaginer une hypothétique version "voie publique" qui pourrait devenir la nouvelle sportive de très haut de gamme de Toyota. A moins que ce rôle ne soit dédié à la gamme Lexus ? Les amateurs de japonaises extrêmes restent aux aguets !

Plus légère, plus efficace, mais pas d'enthousiasme, la nouvelle Yaris GRMN est destinée au Japon seulement... © GF

Yaris & bZ4X

Unanimement reconnue comme l'une des sportives les plus génératrices de plaisir de piloter de ces dernières années, la Yaris GRMN a marqué le coup en 2021. Sa nouvelle évolution dévoilée à Tokyo ne sera construite qu'à 500 exemplaires et ne sera disponible qu'au Japon. Les candidats acquéreurs risquant d'être plus nombreux, Toyota procèdera aux attributions par tirage au sort. Si elle conserve son 1.6 turbocompressé de 272 ch, la GRMN "phase II" perd 20 kg, repose sur des voies plus larges et s'abaisse de 10 mm pour accentuer son efficacité. Basé sur le prochain premier SUV 100% électrique de Toyota, le bZ4X, sa version GR Sport Concept se pare de pneus larges, de sièges baquets et d'une peinture spécifique. Rien de bien transcendant, mais assez pour rendre l'engin plus désirable. En résumé, un programme assez passionnant qui rappelle que Toyota ne produit pas que de braves berlines hybrides.

Porté par ses nombreux succès en compétition, le constructeur japonais semble vouloir enfoncer le clou dans le domaine en multipliant sa présence. Le clou de la présentation officielle de Tokyo fut sans conteste la GR GT3, un long coupé inédit puisque Toyota est parti d'une page blanche pour le concevoir. Ce bolide est destiné aux clients désireux de participer à des championnats GT3. Le très long capot peut rappeler l'actuelle Supra, mais fait plutôt penser à des bolides de plus gros calibre, genre Mercedes AMG-GT de course, impression renforcée par l'immense aileron arrière. Ce très long capot abritera au minimum le V6 de la Supra, mais on sait aussi que la Lexus RCF GT3 utilise un V8 5,4 litres atmosphérique. S'il n'est pour l'instant question que de compétition, impossible de ne pas imaginer une hypothétique version "voie publique" qui pourrait devenir la nouvelle sportive de très haut de gamme de Toyota. A moins que ce rôle ne soit dédié à la gamme Lexus ? Les amateurs de japonaises extrêmes restent aux aguets !Yaris & bZ4XUnanimement reconnue comme l'une des sportives les plus génératrices de plaisir de piloter de ces dernières années, la Yaris GRMN a marqué le coup en 2021. Sa nouvelle évolution dévoilée à Tokyo ne sera construite qu'à 500 exemplaires et ne sera disponible qu'au Japon. Les candidats acquéreurs risquant d'être plus nombreux, Toyota procèdera aux attributions par tirage au sort. Si elle conserve son 1.6 turbocompressé de 272 ch, la GRMN "phase II" perd 20 kg, repose sur des voies plus larges et s'abaisse de 10 mm pour accentuer son efficacité. Basé sur le prochain premier SUV 100% électrique de Toyota, le bZ4X, sa version GR Sport Concept se pare de pneus larges, de sièges baquets et d'une peinture spécifique. Rien de bien transcendant, mais assez pour rendre l'engin plus désirable. En résumé, un programme assez passionnant qui rappelle que Toyota ne produit pas que de braves berlines hybrides.