Toyota T-Mate est le nouveau nom collectif pour les systèmes de sécurité et d'aide à la conduite avancé (ADAS) de Toyota.

Toyota ambitionne fournir le niveau de sécurité le plus élevé dans ses véhicules, en mettant en oeuvre de nouvelles technologies pour contribuer à éviter des accidents et améliorer la protection du conducteur, des passagers et des autres usagers de la route. Dans le prolongement de cet engagement, Toyota lance Toyota T-Mate, un nouveau nom collectif englobant tous ses systèmes de sécurité et ADAS. Le concept collectif Toyota T-Mate représente une nouvelle façon pour Toyota de communiquer les avantages concrets de son système ADAS alors que l'industrie automobile s'oriente vers les véhicules automatiques et autonomes dans les années à venir. Toyota T-Mate combine le Toyota Safety Sense à d'autres systèmes d'aide active à la conduite et au stationnement.

Les débuts de Toyota T-Mate coïncident par ailleurs avec le lancement de la dernière génération de la technologie Toyota Safety Sense qui apporte nombre d'innovations et d'améliorations. C'est ainsi que le système de sécurité précollision de Toyota offre maintenant pour la première fois la suppression de l'accélération à petite vitesse et l'aide à la circulation aux croisements, ainsi qu'une détection améliorée des véhicules arrivant en sens inverse et le système de prévention des collisions aux intersections.

Parmi d'autres nouvelles fonctions, citons encore le système d'arrêt de conduite d'urgence (EDSS) et les mises à jour par liaison radio (OTA), qui actualisent les fonctions et en ajoutent de nouvelles pendant toute la durée de vie utile du modèle. A noter que le package Toyota T-Mate diffère suivant les fonctions disponibles pour chaque modèle particulier et/ou version particulière.

