Le bZ4X, premier modèle de la gamme de véhicules électriques bZ de Toyota, est prêt à être lancé en Europe cet été. Le constructeur japonais annonce un rayon d'action pouvant dépasser les 500 km.

Construit sur une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques à batteries, le premier modèle de la gamme bZ (Beyond Zero) de Toyota est dans les starting-blocks. Le modèle marque également les débuts d'un nouveau système de transmission intégrale qui utilise des moteurs électriques individuels sur les essieux avant et arrière pour assurer des performances que Toyota annonce comme exceptionnelles...

Grâce à l'efficacité des moteurs et du système de gestion de l'énergie, les chiffres officiels, homologués selon les essais WLTP, font état d'une autonomie jusqu'à 516 km pour le modèle à traction avant, avec une consommation de 14,3 kWh/100 km ou 7,0 km/kWh. S'agissant du Toyota bZ4X doté d'une transmission intégrale, l'autonomie officiellement constatée atteint jusqu'à 470 km, avec une consommation de 15,8 kWh/100 km ou 6,3 km/kWh.

Le bZ4X est pourvu d'un pack de batteries d'une capacité de 71,4 kWh. La conception de ce SUV s'appuie sur le savoir-faire acquis par Toyota pendant un quart de siècle dans le domaine de la technologie des véhicules électriques et hybrides. La qualité de ce pack de batteries se voit confirmée par un programme d'entretien étendu, proposé en option. Il garantit aux propriétaires une capacité de 70% après 10 années d'utilisation ou 1.000.000 de kilomètres parcourus.

