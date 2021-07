Conçu et développé pour les clients européens, le nouveau SUV compact Toyota Yaris Cross est construit à Valenciennes. Il s'agit du deuxième modèle hybride basé sur la plate-forme de véhicule compact GA-B de Toyota.

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) a débuté à Valenciennes la production de la Toyota Yaris Cross, un nouveau SUV compact à l'allure urbaine dont la commercialisation commencera en Belgique au mois de septembre. Un investissement supplémentaire conséquent, de 400 millions d'euros, a été réalisé afin de produire deux modèles sur une même ligne au sein de l'usine - la Toyota Yaris de 4e génération et la nouvelle Toyota Yaris Cross - ce qui porte la capacité de production annuelle de TMMF à 300.000 véhicules et le nombre total d'emplois à près de 5.000.

Le lancement de la production de la Toyota Yaris témoigne par ailleurs des progrès accomplis par Toyota dans le cadre de sa stratégie de localisation, puisque Toyota Motor Manufacturing Pologne (TMMP) a débuté la production de transmissions hybrides électriques et de moteurs électriques, et fournit à la fois le moteur essence TNGA de 1,5 litre et la transmission full hybride de la Toyota Yaris et de la Toyota Yaris Cross.

Afin de répondre à une demande croissante pour la Yaris, Toyota a également investi dans la modernisation et l'expansion de la capacité de l'usine Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) en vue de la préparation de la production de ce modèle.

