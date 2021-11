Design épicé, look à la mode et moteur thermique sobre et fiscalement peu imposé, la Toyota Aygo X se veut une citadine idéale.

Partageant sa base avec la Yaris , la nouvelle Aygo X est le premier crossover urbain de Toyota sur le segment A, celui des petites citadines, de plus en plus délaissé par nombre de constructeurs, faute d'y trouver une rentabilité satisfaisante. Toyota estime au contraire que de plus en plus d'habitants des grandes urbanisations seront en demande, dans les années à venir, d'un véhicule compact à essence financièrement abordable.

Le style est SUV , mais le gabarit reste compact (3,70 m) © GF

Conçue et produite en Europe, pour les clients européens, l'Aygo X mesure 3,70m et promet un niveau de prestations et d'équipements digne du segment supérieur, tout en restant accessible et sobre. Elle sera disponible en versions 5 portes (Aygo X) et semi-découvrable (Aygo X Air), et sera commercialisée courant 2022.

Petit mille thermique

L'Aygo X est propulsée par le moteur 1 litre, 3 cylindres, connu dans la gamme Yaris depuis un moment et qui équipait déjà l'actuelle Aygo. Il répond aux réglementations européennes tout en promettant un niveau élevé de fiabilité et une consommation relativement faible de 4,7 l/100 km, correspondant à des émissions de CO2 contenues à 107 g/km. Malgré les annonces vantant le moteur électrique, un tel petit bloc 100% thermique a encore beaucoup de sens, et pour de très nombreuses années encore, sur nos routes.

Partageant sa base avec la Yaris , la nouvelle Aygo X est le premier crossover urbain de Toyota sur le segment A, celui des petites citadines, de plus en plus délaissé par nombre de constructeurs, faute d'y trouver une rentabilité satisfaisante. Toyota estime au contraire que de plus en plus d'habitants des grandes urbanisations seront en demande, dans les années à venir, d'un véhicule compact à essence financièrement abordable.Conçue et produite en Europe, pour les clients européens, l'Aygo X mesure 3,70m et promet un niveau de prestations et d'équipements digne du segment supérieur, tout en restant accessible et sobre. Elle sera disponible en versions 5 portes (Aygo X) et semi-découvrable (Aygo X Air), et sera commercialisée courant 2022. L'Aygo X est propulsée par le moteur 1 litre, 3 cylindres, connu dans la gamme Yaris depuis un moment et qui équipait déjà l'actuelle Aygo. Il répond aux réglementations européennes tout en promettant un niveau élevé de fiabilité et une consommation relativement faible de 4,7 l/100 km, correspondant à des émissions de CO2 contenues à 107 g/km. Malgré les annonces vantant le moteur électrique, un tel petit bloc 100% thermique a encore beaucoup de sens, et pour de très nombreuses années encore, sur nos routes.