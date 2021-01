Le géant japonais Toyota a ravi l'an dernier à l'allemand Volkswagen la première place sur le marché automobile mondial en volume, en écoulant environ 9,53 millions de véhicules toutes marques du groupe confondues, selon des chiffres publiés jeudi.

C'est la première fois depuis 2015 que Toyota repasse en tête de ce classement. Le groupe Volkswagen a vendu l'an dernier 9,3 millions de véhicules (-15,2%), d'après des chiffres publiés plus tôt ce mois-ci.

Pandémie oblige, les ventes en volume de Toyota ont sensiblement faibli l'an dernier (-11,3% sur un an), mais dans des proportions moindres que celles de son grand rival.

"Malgré la pandémie de Covid-19 (...), Toyota a été capable de poursuivre ses activités en mettant en place des mesures de prévention globales contre les infections et en travaillant avec ses partenaires, dont ses fournisseurs et concessionnaires", a commenté le groupe dans son communiqué.

Alors que le groupe Volkswagen dépend plus fortement du marché européen, très éprouvé par la crise sanitaire, le groupe japonais a notamment bénéficié d'une solide progression de ses ventes en Chine (+10,9% l'an dernier pour ses marques Toyota et Lexus).

Volkswagen a aussi entamé depuis 2018 un virage stratégique mettant davantage l'accent sur sa rentabilité - inférieure à celle de Toyota - plutôt que sur les volumes.

Les ventes cumulées l'an dernier de Toyota et Lexus ont reculé de 12,7% en Amérique du Nord et de 8,5% en Europe.

Outre ces deux marques, le groupe Toyota comprend aussi ses filiales Daihatsu (petits véhicules) et Hino Motors (camions).

Le groupe doit publier le 10 février ses résultats du troisième trimestre 2020/21.

