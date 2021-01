Ce qui apparaissait encore, il y a 10 ans, comme les déclarations tapageuses d'un nouveau venu sur le marché est aujourd'hui devenu réalité: Hyundai Motor Company appartient au Top 5 des plus grands groupes automobiles mondiaux. Le constructeur sud-coréen permet à un large public d'avoir accès, aussi financièrement parlant, à des technologies innovantes. Le printemps 2021 est placé sous le signe du lancement du nouveau Tucson.

" Hyundai doit son succès à une politique conséquente sur le plan des modèles et de la qualité. La notion de ' value for money' ne constitue qu'un seul des aspects de cette politique ", explique Wim Doms, le porte-parole de la marque. " En coréen, Hyundai est synonyme de modernité et de progrès, des valeurs qui se reflètent dans notre volonté d'accessibilité aux technologies innovantes, notamment sur le plan financier, à un public aussi vaste que possible. Et pour y parvenir, nous proposons une large gamme de modèles disposant de toutes les technologies de propulsion dont nous disposons, du Diesel à l'essence en passant par l'hybride, le full électrique et l'hydrogène. Cela permet au candidat-acheteur de faire un choix en fonction de son profil de mobilité et de son budget. " " Dans notre philosophie, les voitures hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques ne sont pas des concurrentes des modèles Diesel ou à essence. Elles constituent un complément cohérent à notre offre et axé sur l'avenir, l'électrification étant interprétée dans le sens le plus large du terme. C'est pour cette raison que nous ne parlons plus de motorisations 'alternatives'. L'Ioniq et les Kona Hybrid et Electric font intégralement partie de notre gamme et représentent, dans le cas du Kona, déjà la moitié de nos ventes. " Si Hyundai se retrouve désormais aussi populaire auprès des sociétés de leasing, c'est en raison de la composition de sa gamme électrique. " Pour Hyundai, l'électrification n'est pas une affaire de prestige en vue de séduire une certaine clientèle. Nous voulons mettre la voiture électrique à la portée d'un public aussi large que possible. C'est pour cette raison que nos modèles bénéficient d'une autonomie réelle de 300 à 450 km. Un chauffeur de taxi de la région de Gand parvient même régulièrement à parcourir plus de 500 km avec son Kona Electric, un modèle à 46.499 euros, TVA comprise. Comparez ces performances et ce tarif à ceux de la concurrence et vous saurez pourquoi nos modèles électriques se retrouvent en aussi bonne position sur le marché. " Sur le marché belge, Hyundai a réellement percé en l'an 2000 avec le lancement du Santa Fe, un modèle attractif face aux SUV onéreux et classiques des marques allemandes et japonaises. Aujourd'hui, Hyundai n'a plus l'image d'un constructeur bon marché. Il bénéficie d'une excellente réputation en termes de fiabilité et d'innovations technologiques. La marque offre aussi une garantie unique de 5 ans sans limitation de kilométrage. Le nouveau Tucson est la quatrième génération du best-seller de Hyundai. Depuis son lancement en 2004, Hyundai en a vendu plus de 7 millions dans le monde. Le nouveau Tucson débarquera dans les showrooms dès la mi-janvier. Il se distingue par son design expérimental qui porte la signature de notre compatriote Luc Donckerwolke. La nouvelle philosophie stylistique Sensuous Sportiness se caractérise par son harmonie de quatre éléments: les proportions, l'architecture, le style et la technologie. Wim Doms: " Nous voulons susciter de l'émotion chez nos clients. La quatrième génération du Tucson illustre notre volonté d'aller de l'avant et a été imaginée à l'aide d'algorithmes géométriques déterminés grâce aux technologies numériques les plus récentes. " L'élément le plus spectaculaire est la calandre dans laquelle Hyundai a intégré ses Parametric Hidden Lights. Lorsque l'éclairage est éteint, la grille est dominée par des motifs géométriques sombres, aucune distinction n'étant apparente entre les éléments de design et l'éclairage diurne LED parfaitement intégré à la calandre. Avec l'éclairage diurne activé, les éléments chromés sombres de la calandre se transforment en motifs à diamants grâce à une technologie d'éclairage à demi-miroirs. La face arrière du nouveau Tucson se distingue aussi par ses larges feux arrière à motifs paramétriques cachés. C'est aussi le premier modèle Hyundai à disposer d'un essuie-glace arrière caché, discrètement logé sous le déflecteur. Vaste, l'intérieur est tout aussi innovant, avec des formes inspirées de chutes d'eau. Le tableau de bord entièrement numérique est composé d'une console d'instruments de 10,25 pouces et d'un écran tactile AVN-T de 10,25 pouces également, qui peuvent être paramétrés selon les souhaits du conducteur. Cette quatrième génération du Tucson est aussi équipée des systèmes d'assistance et d'infodivertissement les plus récents. Le concept de 'power-of-choice' adopté par Hyundai implique que l'acheteur opte pour le groupe propulseur le plus adapté à son profil de mobilité. Il peut choisir l'essence ou le Diesel, une hybridation légère 48 V, une version hybride ou une hybride rechargeable. Cette dernière associe un nouveau moteur 1.6 T-GDI à essence et un moteur électrique de 44,2 kW, avec une boîte automatique à 6 rapports et une transmission aux roues avant ou intégrale.