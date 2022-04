Ce jeudi 31 mars, Tesla a livré à Bruxelles les 6 premiers Model Y Performance produits par sa nouvelle Gigafactory européenne, celle de Berlin-Brandebourg.

La Gigafactory de Berlin-Brandebourg est la cinquième usine de Tesla. Annoncée en novembre 2019, sa construction a débuté au printemps 2020. Environ deux ans plus tard, Tesla a été officiellement autorisé à y lancer la production de son SUV 100% électrique de taille intermédiaire, le Model Y. Les versions Performance sont les premières à sortir des chaînes berlinoises.

C'est cette usine qui alimentera l'ensemble des marchés européens de Tesla. Le Model Y Performance offre une autonomie de 514 km WLTP et bénéficie de série de roues Überturbine de 21"et de freins Performance. Un aileron en fibre de carbone améliore la stabilité à haute vitesse, permettant au Model Y d'atteindre 250 km/h et de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Le Model Y Performance à transmission intégrale Dual Motor est disponible à partir de 70.000 euros en Belgique. Commandé aujourd'hui, le Model Y Performance peut être livré dès juillet 2022, d'après le constructeur américain.

La Gigafactory de Berlin-Brandebourg est la cinquième usine de Tesla. Annoncée en novembre 2019, sa construction a débuté au printemps 2020. Environ deux ans plus tard, Tesla a été officiellement autorisé à y lancer la production de son SUV 100% électrique de taille intermédiaire, le Model Y. Les versions Performance sont les premières à sortir des chaînes berlinoises. C'est cette usine qui alimentera l'ensemble des marchés européens de Tesla. Le Model Y Performance offre une autonomie de 514 km WLTP et bénéficie de série de roues Überturbine de 21"et de freins Performance. Un aileron en fibre de carbone améliore la stabilité à haute vitesse, permettant au Model Y d'atteindre 250 km/h et de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Le Model Y Performance à transmission intégrale Dual Motor est disponible à partir de 70.000 euros en Belgique. Commandé aujourd'hui, le Model Y Performance peut être livré dès juillet 2022, d'après le constructeur américain.