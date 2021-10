Pensée pour les voyages et les grandes balades ludiques, cette nouvelle déclinaison de la Suzuki GSX-S1000 intéressera également les navetteurs 4 saisons à la recherche d'une moto confortable et sûre.

La GSX-S1000GT s'inscrit dans la gamme de Suzuki comme une sportive de tourisme combinant performances, agilité, stabilité, mais également confort et connectivité. Son 4 cylindres de 1 litre développe 152 ch, une puissance très élevée mais à considérer, dans son cas, comme une réserve coupleuse capable de la laisser évoluer à très basse vitesse (ville) comme à rythme plus soutenu (autoroute) avec un agréable sentiment de force tranquille. La position de conduite droite de la GT est protégée par un carénage avant étudié pour dévier efficacement le vent. Le look est très marqué, voire assez agressif, mais bien fini et mis en valeur par l'éclairage à diodes.

Des aptitudes au voyage plus poussées, grce à son carénage protecteur. On ne reconnaît plus le roadster sportif sur lequel la GT se base. © GF

La selle du pilote est complétée par une place pour le passager, confortable avec des barres de maintien faciles à atteindre et un grand espace pour les jambes, tandis que les bagages rigides en option peuvent accueillir des casques intégraux. Son châssis assure en conduite sportive, mais est également conçu pour offrir une conduite confortable et donc absorber les imperfections de la route, réduisant ainsi la fatigue du conducteur. Performante, la GSX-S 1000GT est aussi très sûre grâce à son ABS, son contrôle de traction et ses modes de conduite qui s'adaptent aux conditions météorologiques.

En vraie GT, la Suzuki s'équipe d'un écran de bord TFT conçu pour en en charge la connectivité de votre smartphone. © GF

Smartphone

Les longs trajets sur autoroute sont rendus moins pénibles grâce au régulateur de vitesse.

Toutes les informations des systèmes électroniques sont affichées sur un tableau de bord TFT couleur de 6,5 pouces, ce qui signifie que les pilotes peuvent surveiller en permanence les réglages choisis et les ajuster en cours de route. En plus d'afficher d'autres données, telles que la vitesse, le régime, le trajet, l'autonomie, l'indicateur de vitesse et le niveau de carburant, l'écran TFT de 6,5 pouces est conçu pour prendre en charge les fonctions de connectivité du smartphone de la nouvelle application Suzuki mySPIN. Le prix de la moto est annoncé à un peu moins de 15.000 euros.

