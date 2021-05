Le modèle Outback, un break surélevé à 4 roues motrices, entre berline traditionnelle et SUV, existe depuis 1995. La sixième génération est désormais disponible dans le réseau.

Si la marque Subaru se contente d'une présence assez confidentielle en Belgique, mais aussi en Europe, elle rencontre un succès beaucoup plus important sur d'autres marchés, les USA notamment. Le modèle Outback (autrefois appelé Legacy Outback) s'est écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde, dont seulement un peu plus de 300.000 sur le Vieux continent. La nouvelle génération repose désormais sur la nouvelle plateforme modulaire du constructeur, ce qui lui apporte des atouts en matière de confort et de sécurité.

La technologie d'assistance à la conduite fait désormais appel à un système de prévention des collisions utilisant deux caméras veillant à adapter la vitesse aux conditions de circulation (embouteillage, ralentissement soudain), surveiller les angles morts, reconnaître les panneaux de signalisation et, le cas échéant, à arrêter la voiture automatiquement si un obstacle se présente. Sous le capot, le break baroudeur arrive chez nous avec un 4 cylindres de 2,5 litres et 169 ch, ce qui ne constitue pas un avantage en fiscalité. En outre, les rejets de CO2 et la consommation sont assez élevés. Les amateurs de Subaru espère le voir évoluer rapidement avec une motorisation hybride (ce type de moteur existe sur les autres modèles Subaru: Impreza, XV et Forester).

Cela dit L'Outback compense par d'autres atouts. Il s'agit tout d'abord d'une alternative originale et très efficace hors des sentiers battus. Les possesseurs de caravanes et/ou de remorques apprécient sa capacité de traction, une des forces de Subaru. L'Outback se démarque aussi par un confort de marche de haut niveau, de quoi en faire une routière agréable et peu fatigante sur longs parcours autoroutiers, mais aussi par tous les temps. Plus généralement, la marque Subaru compte une petite communauté de passionnés fidèles charmés par les sensations de conduite incomparables offertes par ces "voitures d'ingénieurs".

L'Outback, c'est un style, une attitude et des capacités de franchissement remarquables pour un break. © GF

La marque fait aussi évoluer son habitacle, grâce notamment à un nouveau tableau de bord au centre duquel trône un écran multimédia de 11,6" pourvu des dernières facilités de connectivité (Apple Car Play, Android Auto). Les prix de l'Outback démarrent à 33.000 euros en version confort, jusqu'à 39.000 euros pour la finition Premium, très luxueuses et comprenant notamment un intérieur en cuir Nappa.

