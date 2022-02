L'Outback a obtenu la meilleure note globale (88,8 %) de toutes les voitures évaluées par l'organisme de sécurité automobile, Euro NCAP, chargé de tester toutes les voitures vendues sur notre marché.

L'Outback a enregistré des scores dans les quatre domaines d'évaluation (adulte, enfant, usagers vulnérables, assistance à la sécurité) qui se situent confortablement au-dessus du seuil minimum requis pour obtenir la note maximale de cinq étoiles. Le dernier protocole d'évaluation d'Euro NCAP n'attribue plus les cinq premières étoiles si les systèmes d'aide à la conduite ne contribuent pas de manière significative à éviter les accidents ou du moins à en réduire la gravité. Grâce à la technologie d'aide à la conduite EyeSight, la dernière génération du système de prévention des collisions de Subaru, la Subaru Outback a obtenu le meilleur score toutes catégories de véhicules confondues et le meilleur résultat jamais obtenu par un véhicule Subaru.

Structurellement et grâce à ses assistances électroniques, l'Outback est un cocon de sécurité. © GF

La technologie d'assistance au conducteur EyeSight de 4ème génération est dotée d'un logiciel de reconnaissance d'image avec une caméra stéréo qui offre un angle de vue presque doublé. Elle gère 11 fonctions de sécurité de série. Ses atouts concernent sa rapidité d'analyse et d'exécution des situations critiques.

La caméra du dispositif EyeSight analyse très rapidement les situations périlleuses. © GF

Le dernier test Euro NCAP Safety Assist introduit aussi l'évaluation du conducteur. L'Outback est équipé de la technologie de reconnaissance faciale de Subaru, qui alerte le conducteur lorsqu'il se sent fatigué ou distrait au volant. Le Subaru est en outre équipé d'un freinage d'urgence en marché arrière, qui évite une collision en sortie de parking, par exemple. Structurellement, l'Outback bénéficie de renforts spécifiquement imaginés pour protéger les habitants. Autrefois concentré sur la sportivité, aujourd'hui la marque focalise tous ses efforts et son savoir-faire sur le chapitre du confort et de la sécurité, ce qui explique ce résultat.

25 ans de spécialité

Le Subaru Outback profite de plus de 25 ans de développement. En 1995 déjà, Subaru lançait le premier Outback, sur base d'un break Legacy. Grâce à sa garde au sol surélevée, ce break absorbe les trous et les ornières comme aucun autre, sans pour autant devenir un 4x4 encombrant et pataud. Sa transmission intégrale privilégie l'efficacité. Il s'agit d'une grande spécialité de la marque, pour les activités outdoor ou la compétition (le rallye) du plus haut niveau. Si le genre break SUVisé s'est largement développé avec le temps, c'est bien Subaru qui a popularisé le genre, et qui a prouvé les atouts de la formule, 6 ans avant Audi (avec l'A6 Allroad). Avec ses 4,87m, la génération actuelle est une familiale douée pour avaler les kilomètres, tracter les caravanes les plus encombrantes, ou s'aventurer en dehors de l'asphalte. Dommage que Subaru ne le propose qu'en version 2.5 litres atmo 169 ch et 252 Nm, un peu gloutonne et fiscalement lourde. En Belgique, son prix commence à 39.995 euros.

