Stellantis, le nouveau groupe automobile né de la fusion du français PSA Peugeot-Citroën avec l'italo-américain Fiat-Chrysler, s'installe peu à peu dans le paysage automobile mondial. C'est aussi le cas chez nous en Belgique.

Stellantis Belux annonce la nomination de M. Stéphane Lévi au poste de Country Manager pour les marchés belge et luxembourgeois. Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place suite à la création de Stellantis, issu de l'alliance entre PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Automobiles, Stéphane Lévi devient le responsable de Stellantis pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Une structure spécifique est mise en place pour gérer le marché néerlandais. M. Stéphane Lévi occupait la fonction de Managing Director au sein de PSA Belux depuis 2018 et prend à présent la direction de la nouvelle organisation de Stellantis. Diplômé de l'ESCP (Ecole supérieure de Commerce, Paris), il a rejoint le Groupe PSA en 1995, où il a exercé différentes fonctions en France et à l'international. M. Yann Chabert, qui occupait la fonction de Managing Director au sein de FCA Belgium (depuis mai 2016) et ensuite au sein de FCA Benelux (depuis 2018), prendra en charge la fonction internationale de "Marketing Director" de la marque Lancia à Turin, sous la direction de Luca Napolitano, CEO de Lancia. M. Lévi commente : "Je remercie chaleureusement Yann Chabert avec lequel j'ai travaillé à cette première phase de transition entre FCA et PSA, en vue de donner naissance à Stellantis pour les marchés Belux.

Je le remercie pour tous les efforts déployés depuis des années pour assurer le succès des marques de FCA sur les marchés Benelux et me réjouis de le voir déployer ses talents dans de nouvelles fonctions, toujours au sein de Stellantis. Notre entreprise occupe aujourd'hui une position importante sur le marché Belux et se profile comme l'un des principaux fournisseurs de mobilité durable en Europe et dans le monde. Stellantis est clairement à même de relever les défis des prochaines années dans le secteur compétitif de la mobilité."

